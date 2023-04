Dax startet mit Minus

Frankfurt/Main Der Dax ist am Donnerstag mit einem Minus in den Handel gestartet. In den ersten Handelsminuten gab der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 15.872,98 Punkte nach. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte fiel um 0,42 Prozent auf 27.774,75 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich hingegen moderat im Plus.

