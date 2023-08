Dax zu Handelsbeginn kaum verändert

Frankfurt/Main Nach seinem sehr schwachen Start in den August hat der Dax am Freitagmorgen zunächst nicht weiter verloren. Der deutsche Leitindex stieg zum Handelsauftakt um 0,1 Prozent auf 15.910 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 27.847 Punkte. Am Nachmittag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ein wichtiger Signalgeber für die Inflationsentwicklung und damit die Geldpolitik der US-Notenbank auf der Tagesordnung.

Nach seinem sehr schwachen Start in den August hat der Dax am Freitagmorgen zunächst nicht weiter verloren. Der deutsche Leitindex stieg zum Handelsauftakt um 0,1 Prozent auf 15.910 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 27.847 Punkte. Am Nachmittag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ein wichtiger Signalgeber für die Inflationsentwicklung und damit die Geldpolitik der US-Notenbank auf der Tagesordnung.