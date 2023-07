Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Kaum Bewegung am deutschen Aktienmarkt

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag keine klare Richtung eingeschlagen. Der Dax notierte zuletzt 0,11 Prozent tiefer bei 16.050,36 Punkten. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln stieg am Nachmittag um 0,68 Prozent auf 27.912,53 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone sank um rund 0,1 Prozent.

Die Aktien von Vonovia und TAG Immobilien bekamen Auftrieb von Hochstufungen der Deutschen Bank und gewannen 2,9 Prozent beziehungsweise 2,8 Prozent. Starke Quartalszahlen von Atoss Software und optimistischere Wachstumsziele für das Gesamtjahr hievten die Aktien auf ein Rekordhoch. Zuletzt notierten die Papiere des Personalsoftware-Spezialisten 8,7 Prozent im Plus und waren damit klarer Spitzenreiter im SDax. Mit einem Kursanstieg von knapp 62 Prozent im laufenden Jahr sind sie zweitbester SDax-Wert.

Die Papiere der Deutschen Beteiligungs AG kletterten um 1,9 Prozent nach oben. Die DBAG wird nach einem Anteilsverkauf und angesichts einer guten Geschäftsentwicklung optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Die Anteilsscheine von Rational verteuerten sich an der MDax-Spitze um 4,5 Prozent. Die Societe Generale nahm die Aktien mit „Buy“ und einem Kursziel von 855 Euro in die Bewertung auf.

Kurz profitierte der Kurs von Knorr-Bremse von Aussagen zur Strategie. In der Spitze stieg er um 2,3 Prozent. Anschließend gaben die Papiere die Aufschläge teils wieder ab, zuletzt betrug das Plus noch 1 Prozent.

Der Euro kostete zuletzt 1,1232 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1230 Dollar festgesetzt. Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,55 Prozent am Vortag auf 2,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,35 Prozent auf 124,78 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,65 Prozent auf 133,95 Punkte zu.