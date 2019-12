Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax zunächst wenig bewegt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dax zunächst wenig bewegt

Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt herrschte zunächst vorweihnachtliche Ruhe. Nach zwei schwächeren Tagen konnte der Dax kurz nach dem Auftakt zwar etwas zulegen, zu größeren Kursausschlägen nach oben fehlte dem deutschen Leitindex aber die Kraft.

So stand das Börsenbarometer nach den ersten Handelsminuten mit 0,14 Prozent im Plus bei 13 240,18 Punkten. Auch der MDax der mittelgroßen Werte legte im frühen Handel leicht zu, hier betrug das Plus zuletzt 0,11 Prozent auf 28 224,77 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,16 Prozent auf 3744,95 Punkte vor.