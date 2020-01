Der Arbeitsmarkt im Eichsfeld braucht Nachwuchs

Es werde Veränderungen in der Arbeitswelt geben, doch wenn „wir diese annehmen, können wir dies als Chance begreifen“, sagt Karsten Froböse, Chef der Agentur für Arbeit in Nordhausen, bei der Bilanzpressekonferenz für Nordthüringen. Im Blick hat er dabei die Veränderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen. Anforderungen an die Arbeitnehmer hätten sich im Laufe der Zeit immer verändert, das sei nichts Neues.

Zunächst berichtet der Agenturchef am Freitag von erneut sinkenden Arbeitslosenzahlen im Dezember und dem gesamten Jahr 2019. Im Vergleich zum Dezember 2018 gibt es im Nordthüringer Bezirk 366 Arbeitslose weniger. Aber die Zahl derer, die auf Arbeitssuche sind, ist von November bis Ende Dezember 2019 um 468 auf insgesamt 7861 angestiegen. „Das ist zu der Jahreszeit normal“, meint der Agenturchef. 2017 Personen waren Ende des Jahres im Eichsfeld auf Arbeitssuche, geringfügig weniger (-0,2 Prozent) als im Jahr 2018. Positiv sei die Entwicklung im gesamten vergangenen Jahr verlaufen, so Froböse.

Eine weitere positive Botschaft mit Blick auf den letzten Monat gibt es: „Erstmals haben wir im Dezember seit 1990 die geringste Arbeitslosigkeit in Nordthüringen.“ Im Jahresdurchschnitt waren in den drei Nordthüringer Landkreisen – Nordhausen, Kyffhäuser und Eichsfeld – 8054 Menschen ohne Arbeit. 310 Personen mehr waren es laut Karsten Froböse noch vor einem Jahr. Und auch die Zahl derer, die nicht in der Statistik der Arbeitslosigkeit erscheinen, da diese auf dem zweiten Arbeitsmarkt tätig sind, ist im Vergleich zu 2018 auf 3474 gesunken – ein Rückgang um 6,9 Prozent. Im vergangenen Jahrzehnt sei die Zahl der Arbeitssuchenden halbiert worden, so Froböse.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung rückläufig

Doch trotz der positiven Entwicklungen blickt der Agenturchef mit Sorge auf die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen. „Diese ist erstmals wieder rückläufig.“ Nach einem Beschäftigungswachstums in Nordthüringen bis 2017 ging die Zahl der Erwerbstätigen vergangenes Jahr zurück. 703 Stellen weniger weist die Statistik bis Juni 2019 für den gesamten Agenturbezirk aus. Laut Agenturchef fehlen hier aus Eichsfelder Sicht noch die Beschäftigten der Firma Erko aus Beuren. Diese musste bekanntlich schließen. „Seit Monaten zeigt sich hier die nachlassende Konjunktur, insbesondere bei der Zeitarbeit und bei Automobilzulieferern“, sagt Froböse. 86.129 Menschen waren zur Jahresmitte in Nordthüringen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Während die Beschäftigung im Landkreis Eichsfeld konstant blieb, ging diese in den anderen beiden Landkreisen zurück.

580 jugendliche Arbeitslose waren durchschnittlich 2019 registriert. Gegenüber dem Vorjahr sind das knapp fünf Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote lag bei glatt sechs Prozent. Bei den Fachkräften nahm die Arbeitslosigkeit nicht zu. Deutlich anders ist es bei den Helfern. Über 300 arbeitslose Jugendliche ohne Berufsabschluss suchen laut Froböse derzeit eine Beschäftigung. Zum Vorjahr sei der Anteil um elf Prozent gestiegen. „Eine Ausbildung kann anstrengend sein. Ohne Ausbildung wird es dauerhaft anstrengend bleiben“, sagt Karsten Froböse klar.

Neben der Ausbildung des Nachwuchses nimmt die Weiterbildung und Qualifizierung in den Unternehmen immer mehr zu. Über 1000 Frauen und Männer begannen im Vorjahr eine Weiterbildung oder Umschulung, über fünf Prozent mehr als noch 2018.

Zahl der Langzeitarbeitslosen auf niedrigstem Stand

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals deutlich unter 3000. 2719 Frauen und Männer sind aktuell noch länger als zwölf Monate ohne Job, über zehn Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt 2018. Die neuen Fördermöglichkeiten für Langzeitarbeitslose hätten sich positiv ausgewirkt. „Das Teilhabechancengesetz hat erfüllt, was es versprochen hat“, sagt Froböse. Seit in Krafttreten des Gesetzes konnten so 217 Langzeitarbeitslose laut Froböse in Arbeit vermittelt werden.

„Wir können nicht erwarten, dass die Arbeitslosigkeit jedes Jahr weiter sinkt“, meint er mit Blick auf die nächsten Monate. „Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen ähnlich hoch sein wird wie 2019.“ 2020 werde das Thema Qualifizierung und Weiterbildung weiter ein Schwerpunkt sein. „Wir werden hier weiter unterstützen. Die gemeinsame Entscheidung zur Weiterbildung müssen aber Unternehmen und Beschäftigte treffen.“

Einwanderung für Fachkräfte wird erleichtert

Ab März 2020 wird ausländischen Fachkräften mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Weg auf den deutschen Arbeitsmarkt erleichtert. Das wird ein weiteres Thema für die Arbeitsagentur sein. „Wir dürfen nicht vergessen: Ein Viertel unserer Arbeitnehmer ist über 55 und geht in den nächsten Jahren in Rente“, so Froböse. „Und es kommen deutlich weniger junge Leute nach. Wir sind in Ostdeutschland stark von der Demografie betroffen und brauchen qualifizierte Arbeitnehmer, etwa für Pflegeberufe, die Gastronomie oder für das Handwerk. Auch wenn manche den Blick für die Zukunft verschließen: Wir brauchen qualifizierte Menschen, um das Beschäftigungsniveau und unseren Lebensstandard zu sichern“, wagt Froböse zum Abschluss der Bilanzpressekonferenz nicht nur einen Ausblick auf das neue Jahr.