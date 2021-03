Weltwassertag: Der lange Weg von der Talsperre zum Wasserhahn

Am heutigen Montag ist Weltwassertag - Blick in die Wasseraufbereitungsanlage Zeigerheim der Thüringer Fernwasserversorgung.

Zeigerheim. Obwohl von den 92 Litern Leitungswasser, die in Thüringen jeder Einwohner im Durchschnitt täglich verbraucht, nur wenige Liter tatsächlich verzehrt werden, ist Trinkwasser das am besten untersuchte und durch nichts zu ersetzende Lebensmittel Nummer eins. Und in Hinblick auf Klimawandel, Konsummuster und Bevölkerungswachstum wird sein Wert weiter steigen. Für mehr öffentliches Bewusstsein für diese begrenzte Ressource haben die Vereinten Nationen seit 1993 den 22. März zum Weltwassertag erklärt.

Traditionell hat die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) diesen Tag genutzt, um seine Anlagen für interessierte Bürger zu öffnen. Und diese kamen immer gern und zahlreich, um zu schauen, wie hinter den sonst verschlossenen ihr Trinkwasser aufbereitet wird. Nun muss schon im zweiten Jahr in Folge ein solcher Aktionstag coronabedingt ausfallen. Dennoch stellvertretend ein Blick hinter die Kulissen, auf die Zahlen und auf beeindruckendes Bauwerk.

550 Kilometer langes Fernwassernetz

Foto: Sascha Fromm

Sechs Trinkwassertalsperren im Freistaat sichern über 50 Prozent des Trinkwasserbedarfs in Thüringen. Das Wasser aus der Talsperre Ohra im Thüringer Wald und der Talsperre Leibis/Lichte im Thüringer Schiefergebirge wird von der TFW in eigenen Wasserwerken aufbereitet und fließt über ein 550 Kilometer langes Fernwassernetz zu 24 angeschlossenen Stadtwerken, Zweckverbänden und Gemeinden. Das Rohwasser der Talsperren Schönbrunn, Scheibe-Alsbach und Neustadt wird von den Verbänden vor Ort aufbereitet, und in Tambach-Dietharz wird das Quellwasser für den Zweckverband Gotha und die Landkreisgemeinden zwischengespeichert.

Zu den Aufgaben der Thüringer Fernwasserversorgung, einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit 230 Mitarbeitern, zählen Bau und Betrieb von über 120 Stauanlagen, die Trinkwasseraufbereitung und -versorgung, der Hochwasserschutz und die Bereitstellung von Brauchwasser, doch darüber hinaus betreibt die TFW auch noch zehn Wasserkraftanlagen und erzeugte im vergangenen Jahr damit rund 14,2 Millionen kWh elektrische Energie.

Wasserbedarf steigt, Grundwasservorkommen sinkt

Fachingenieurin Dagmar Bauer erläutert die Anlage. Foto: Sascha Fromm

Zwei Turbinen zur Stromerzeugung sind auch an der Entnahmestelle der Talsperre Leibis/Lichte integriert, der letzten in Deutschland errichteten Trinkwassertalsperre, deren Planung bis in die 70er zurückreicht. Denn der steigende Wasserbedarf und das sinkende Grundwasservorkommen aufgrund des Braunkohle- und Uranabbaus in Sachsen und Ostthüringen machten ein überregionales Verbundsystem notwendig, erklärt Christian Gerbert in der Aufbereitungsanlage Zeigerheim. Das Einzugsgebiet der Schwarza schien ideal. Ab 1981 wurde die Vorsperre Deesbach gebaut, bis 1989 die Lichtestollen aufgefahren und die Verbindung zur Trinkwasseraufbereitungsanlage geschaffen und 2002 der Grundstein für die Sperre Leibis/Lichte gelegt. Das gesamte Bauvorhaben wurde nochmals angepasst, weil sich nach der Wende das Braunkohleförderkonzept änderte und damit auch die Alternativen zur Trinkwasserversorgung in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ostthüringen wurde bis dato vom Talsperrensystems Weida/Zeulenroda/Lössau mit Trinkwasser versorgt. Allerdings wurde die Wasserqualität aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung im Umkreis zum Problem.

Die Talsperre Leibis/Lichte, eine ingenieurtechnische Meisterleistung, löste ab 2013 das komplizierte Rohwassersystem von Weida/Zeulenroda/Lössau ab. „Umgeben von circa 85 Prozent Wald, mit einer maximalen Tiefe von 90 Metern und einem Volumen von 38,9 Millionen Kubikmeter Wasser bei Vollstau sind das beste Voraussetzungen“, erläutert die Fachingenieurin für Trinkwasseraufbereitung, Dagmar Bauer. „Das Wasser wird aus 30 bis 45 Meter Tiefe entnommen und hat eine durchschnittliche Temperatur von 5 Grad Celsius, Sommer wie Winter. Damit ist die bakterielle Belastung sehr gering und wir haben bereits ein weiches und qualitativ hochwertiges Wasser.“ Die Talsperre Ohra, umgeben vom Thüringer Wald, sei zwar nicht ganz so tief wie Leibis/Lichte, aber ebenso ideal, versichert Dagmar Bauer.

Komplexer Aufbereitungsprozess

Zehn Kilometer fließt das Wasser von Leibis durch die beiden Lichtestollen und weitere drei Kilometer durch Rohrleitungen in die Anlage Zeigerheim. Hier durchläuft es einen komplexen Aufbereitungsprozess. Zunächst werden mittels Ozon Inhaltsstoffe im Wasser oxidiert und die Reinigung beschleunigt. Aktivkohle bindet anschließend überschüssiges Ozon, natürlicher Weißkalk und Kohlendioxid sorgen für eine Mineralisierung des weichen Wassers, damit es mit anderen Wässern gemischt werden kann und die Korrosion der Rohrleitungen verhindert wird. Schließlich werden dem Wasser Flockungsmittel zugegeben, um unerwünschte Inhaltsstoffe zu binden. Über weitere schier unendliche Rohrleitung landet das Wasser dann in den sechs Mehrschichtfiltern. Am Ende der langen Kette wird mit einer angepassten Chlordesinfektion möglichen Restrisiken entgegengewirkt und das Trinkwasser verlässt Zeigerheim.

Ostthüringen: Von Zeigerheim bis Schmölln

Im Wasserwerk Zeigerheim werden täglich 44.000 Kubikmeter Trinkwasser aufbereitet, rund 15 Millionen im Jahr, und damit 400.000 Menschen versorgt. Mit dem Wasser aus der Talsperre Leibis/Lichte wird der Ostthüringer Raum bis nach Altenburg, zwölf angeschlossene Zweckverbände und Städte versorgt.

Mittel- und Nordthüringen: Von Luisenthal bis Jena und Sondershausen

Das Wasserwerk Luistenthal verlassen täglich rund 60.000 Kubikmeter Wasser. Mit dem Wasser der Talsperre Ohra werden rund 230 Städte und Gemeinden mit circa 700.000 Einwohnern direkt oder als Mischwasser versorgt. Zwölf Zweckverbände sind angeschlossen.

Die Wasserwerke in Zeigerheim und Luisenthal