Valentin Mauersberger (l.), Konstruktionsstudent Hochschule Mittweida, und Claudius Petzold (rechts), Projektverantwortlicher an der Hochschule Mittweida, beim 3D-Scannen. Mit Hilfe von Jenaer Technik werden die Daten schnellstmöglich genutzt, um eine Prothese oder orthese herzustellen – passgenau dank genauer Messdaten.

Jena. Jenaer Antriebstechnik und Hochschule Mittweida erreichen Forschungsziele schneller als geplant: So sieht die neue Herstellungstechnik aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der schnelle Jenaer Weg zur Prothese

An einem schnelleren Weg zur Fertigung von Prothesen und Orthesen arbeitet die Jenaer Antriebstechnik GmbH mit. Zusammen mit Forschern der Hochschule Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) will man mithilfe von 3-D-Druck schneller und billiger werden. Beteiligt sind am Forschungsprojekt „pro-O-light“ zudem noch weitere Unternehmen aus der Maschinenbau- und Elektrobranche. Sie wollen medizinische Hilfsmittel höherwertiger, leichter und schneller herstellen.

Vier Druckköpfe und ein rotierender Arbeitstisch ermöglichen in der Testphase die Herstellung einer Prothese binnen einer Stunde, meldet die Jenaer Antriebstechnik. Bisher, so ist zu erfahren, dauert die Herstellung mit aktuell verfügbaren Verfahren etwa zehn Stunden – plus zwei Tage Abkühlung, ehe eine Nutzung möglich ist.

Kinematisches Modell des 3D-Druckportals, an dem die Jenaer Antriebstechnik mitarbeitet – die hier angebrachten Druckköpfe werden mit Technik aus Jena besonders schnell und genau bewegt. Foto: Jenaer Antriebstechnik

170 Mitarbeiter sind bei den Jenaern beschäftigt

Von den derzeit etwa 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des stark wachsenden Jenaer Unternehmens sind an dem Projekt zwei beteiligt – ein Konstrukteur und ein Applikationsingenieur. Sie haben für das System unter anderem mehrere Motoren und Regler verbaut und die Konstruktion mit entwickelt. Die Jenaer Antriebstechnik habe „einen entscheidenden Anteil“ an dem Projekt, sagt Peter Göbler von der FGMD GmbH aus Mittweida, die das Projekt koordiniert. „Ausschlaggebend waren vor allem die Nähe sowie das breite Portfolio und die hohe Kompetenz in der Antriebstechnik“, heißt es aus Mittweida über die Jenaer.

Der rotierende Arbeitstisch ermöglicht den Druckköpfen kürzere Wege beim Auftragen von Material. Dadurch fällt die Bearbeitungszeit deutlich kürzer aus. Weil mehrere Druckköpfe gleichzeitig arbeiten, können auch unterschiedliche Materialien gleichzeitig verarbeitet werden. „Entgegen dem aktuellen Stand der Technik, bei dem die Druckköpfe nacheinander ihre Arbeitsposition anfahren“, sagt Kathleen Stöhr aus der Marketing-Abteilung der Jenaer Antriebstechnik.

Servoantriebe erlauben besonders hohe Genauigkeit

Das Jenaer Unternehmen stellt unter anderem Servoantriebe her, in denen besonders genau steuerbare Elektromotoren verbaut sind. Mit ihnen ist eine höchst genaue Regelung der Drehgeschwindigkeit, der Beschleunigung oder auch Positionierung möglich, die mit einfachen Antrieben nicht möglich ist.

Erst jüngst hat das Unternehmen in Jena deutlich sichtbar expandiert und für etwa zwölf Millionen Euro ein neues Gebäude errichtet, in dem bis zu 140 Mitarbeiter Platz finden sollen. Auch mit Blick darauf hat die Thüringer Energie- und Greentech-Agentur (Thega) dem Unternehmen einen zweiten Preis beim Energieeffizienzpreis verliehen.

Um zum Beispiel eine Kopf-Orthese passgenau herstellen zu können, muss der betroffene Kopf einer Patientin oder eines Patienten vorher genau vermessen werden. Das können 3-D-Scanner längst richtig gut. Die Daten werden anschließend über eine Software in den Drucker geschickt, der dann selbstständig aus einem geeigneten Material ein passgenaues Werkstück fertigt.

Gefördert wird das Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das damit den Standort stärken will. Die gesteckten Ziele habe man nun bereits ein halbes Jahr vor Projektende erfüllen und erfolgreich an Prototypen testen.