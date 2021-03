Deutsche Bahn investiert 260 Millionen Euro in Thüringen

Die Deutsche Bahn will über 200 Millionen Euro in Thüringen unter anderem in das Schienennetz investieren. (Symbolbild)

Erfurt/Leipzig. Die Deutsche Bahn AG investiert in diesem Jahr in Gleise, Brücken und Bahnhöfe in Thüringen rund 260 Millionen Euro.

Die Deutsche Bahn wird rund 260 Millionen Euro in die Modernisierung von insgesamt zwölf Haltepunkten und Bahnhöfen in Thüringen investieren, darunter die in Wolkramshausen, Sondershausen und Kahla, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zu den Projekten gehörten außerdem 80 Kilometer Gleise, 70 Weichen und vier Eisenbahnbrücken. Zudem seien 20 Neueinstellungen geplant - Ingenieure und Bauüberwacher würden zur Verstärkung der Teams gesucht.

Durch eine vorausschauende Instandhaltung sollten Probleme, die zu Verspätungen führen, frühzeitig erkannt und behoben werden, erklärte die Bahn AG. Bundesweit sei die Rekordinvestitionssumme von 12,7 Milliarden geplant. Das Geld komme von der Bahn, aber auch von Bund und Ländern. 2020 habe die Gesamtinvestition 12,2 Milliarden Euro betragen. «Wir bauen ein neues Netz für Deutschland und legen den Grundstein für den Deutschlandtakt» erklärte Bahn-Infrastrukturchef Ronald Pofalla.