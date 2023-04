Deutsche Industrie legt überraschend weiter kräftig zu

Einen besonders großen Anteil am deutlichen Zuwachs der Gesamtproduktion hatte demnach die Automobilindustrie.

Wiesbaden Kräftige Steigerung im Februar: Vor allem die Automobilbranche und das Baugewerbe trugen zu dem Anstieg bei.

Die Industrie in Deutschland hat überraschend an den starken Jahresauftakt angeknüpft und die Produktion im Februar weiter deutlich gesteigert. Im Monatsvergleich habe die Gesamtproduktion um 2,0 Prozent zugelegt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Der Anstieg im Januar ist zudem stärker ausgefallen als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte den Anstieg zum Jahresauftakt auf 3,7 Prozent nach oben, nachdem ursprünglich ein Zuwachs um 3,5 Prozent gemeldet worden war. Im Jahresvergleich zeigte sich im Februar ebenfalls eine positive Entwicklung. In dieser Betrachtung stieg die Produktion um 0,6 Prozent.

Der Großteil der Wirtschaftsbereiche steigerte die Produktion im Februar, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Einen besonders großen Anteil am deutlichen Zuwachs der Gesamtproduktion hatte demnach die Automobilindustrie: Die größte Industriebranche in Deutschland erhöhte ihre Produktion im Monatsvergleich um 7,6 Prozent. „Auch große Teile des Baugewerbes, das seine Produktion insgesamt um 1,5 Prozent steigerte, beeinflussten das Ergebnis im Produzierenden Gewerbe positiv“, hieß es in der Mitteilung.