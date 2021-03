DGB will Anerkennung von Corona-Infektion als Arbeitsunfall

Eine Corona-Infektion soll bei öffentlich Bediensteten als Arbeitsunfall anerkannt werden, so der DGB Hessen-Thüringen. «Das Land Schleswig-Holstein hat im Februar vorgelegt und Kriterien veröffentlicht, um die Anerkennung einer Erkrankung an Covid-19 als Dienstunfall einfacher zu machen», teilte der DGB am Dienstag mit.