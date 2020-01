CDU-Wirtschaftsrat: „Die Landesregierung hat geschlafen“

Mihajlo Kolakovic ist Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsrates Thüringen. Mit ihm sprachen wir über Sorgen bezüglich der Digitalisierung und Forderungen an eine künftige Landesregierung.

Thüringen hat nach der Wahl Ende Oktober noch keine neue Regierung. Warum brauchen wir jetzt politische Führung?

Wir können im Osten vom dritten großen Umbruch binnen Jahrzehnten sprechen. In der DDR müssen wir von der Zerschlagung des Mittelstands sprechen, nach der Wende von der Zerschlagung der Großindustrie und der Kombinate. Der Mittelstand wurde wieder aufgebaut. Nun steht die Digitalisierung an. Das Mobilitätsverhalten wird sich ändern und damit die Industrie. Wir sind beim Breitbandausbau nicht so weit, wie wir sein sollten. Die Landesregierung hat geschlafen.

Geschlafen?

Die Bundesregierung hat viel Geld bereitgestellt, um Breitbandausbau in der Fläche voranzutreiben. Das Thüringer Wirtschaftsministerium hat das lange zu wenig unterstützt. Förderanträge sind aus den Kommunen daher oft ausgeblieben.

Hat man mit der Privatisierung der Telekom nicht den Fehler gemacht, die Handlungshoheit abzugeben?

Die Bundesregierung hat früher falsche Ziele gesetzt hat – etwa beim Mobilfunk. Da wurde zu sehr auf hohe Einnahmen durch Lizenzvergabe geschaut. Billigere Lizenzen wären besser gewesen, wenn man dafür klare Bedingungen für schnellen Ausbau setzt.

Aber Ihre Sorgen enden nicht bei der Digitalisierung.

Wichtig wäre eine Entbürokratisierung.

Das finden erstmal alle gut. Aber konkret?

Zum Beispiel das Thüringer Vergabegesetz. Handwerker reißen sich nicht mehr um staatliche Aufträge, weil die Vergabe an zu vielen Kriterien hängt.

Sie wollen es also streichen.

Wir könnten Experimentalzonen einrichten. Dort könnte man streichen, was an Vorschriften nicht entscheidend ist. Anfangen sollten wir mit geänderten Genehmigungsverfahren. Wenn vier Wochen nach Bauantrag kein Bescheid vorliegt, ist das Vorhaben genehmigt. Neue Verordnungen könnten grundsätzlich erst einmal zwei oder drei Jahre gelten und damit einfach auslaufen, wenn sie sich nicht bewähren.

Wo soll das passieren?

Geeignet wäre eine Gegend in Ostthüringen, die nicht auf Rosen gebettet ist, zum Beispiel das Altenburger Land.

Dort könnte man drei Jahre lang schauen, was passiert. Geht die Welt unter, weil die Vergabe öffentlicher Aufträge nur nach dem Preis geht und keine Bildungsfreistellung gewährt wird?

Für die Wirtschaft ist das Bildungsfreistellungsgesetz fast ein Feindbild – genutzt wird es kaum.

Es macht aber viel Arbeit. Arbeitnehmer haben binnen zwei Jahren das Recht auf zehn Tage Bildungsfreistellung. Firmen müssen bilanzieren, wie viel wer davon genommen hat. Sie müssen planen, wie viel Arbeitnehmer nehmen könnten. Dafür muss man Rückstellungen bilden, selbst wenn Mittel nicht abgerufen werden. Das Gesetz kann ersatzlos gestrichen werden – das könnte man in der Experimentalzone ausprobieren.

Sie fordern, qualifizierte Zuwanderung von Fachkräften mit Berufsabschluss zu erleichtern. Seit 2015 sind viele Menschen zu uns gekommen. Müsste man dieses Reservoir nicht erschließen?

Solange ein Aufenthaltstitel existiert, sollte man die Sprache lernen, Ausbildung und Arbeit freigeben. Ohne Auswirkung auf den Bleibestatus. Sonst schaffen wir neue Anreize für illegale Einreise. Es darf nicht sein, dass jemand ins Land kommt und Asyl beantragt und wenn das abgelehnt wird, bleibt der Umweg über Arbeit oder Ausbildung.

Dieser Ansatz konnte sich als „Spurwechsel“ auch nicht durchsetzen. Was wäre Ihr bevorzugter Weg?

Dann muss jemand zurück und kann über das Zuwanderungsgesetz als Fachkraft beantragen, ins Land zu kommen. Mit Verweis auf Ausbildung, Berufserfahrung, vielleicht sogar einen Arbeitsvertrag.

Kriegen wir eine neue Landesregierung, die all das anpackt oder sich beim Bund dafür einsetzt?

Wahrscheinlich eine Minderheitsregierung. Die kann dann nur das durchsetzen, was breiter Konsens ist. Mehr Lehrer, mehr Polizisten. Die Regierung kann dann natürlich getrieben werden. Fiktives Beispiel: Ein Gesetzentwurf von der FDP zum Beispiel fordert Ankerzentren. Für Grüne wäre das Teufelszeug, für Linke auch. Für die SPD teils teils, bei den anderen Parteien ist man dafür. Die Regierung müsste dann ein Gesetz umsetzen, das sie eigentlich nicht will. Das wird spannend.