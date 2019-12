Istanbul. Die Türkei investiert Milliarden Euro in den Bau eines Elektroautos. Was bisher über das Fahrzeug und die Produktion bekannt wurde.

Die Türkei stellt ihr erstes eigenes Elektro-Auto vor

Große deutsche, amerikanische und chinesische Hersteller wollen mit eigenen E-Autos den Markt beherrschen. Nun kommt ein neuer Produzent auf den Markt: die Türkei. Das Land will nach eigenen Angaben in den kommenden 30 Jahren über drei Milliarden Euro in den Bau eines eigenen Elektrofahrzeugs investieren. Zu der Produktion gibt es erste Details.

So soll in einer Fabrik in der nordwestlichen Provinz Bursa produziert werden. Das Ziel: bis zu 175.000 E-Autos. Dies hat die Regierung am Freitag über das Amtsblatt mitgeteilt. An dem Bau des Fahrzeuges sollen über 4000 Arbeiter beschäftigt sein.

Schon im Oktober sei das Projekt gestartet, seitdem wurden immer mehr Hintergründe bekannt. So erhält das Projekt staatliche Unterstützung in Form von Steuernachlässen. Das wichtigste Detail des Vorhabens soll jedoch am Freitag vorgestellt werden: das Auto.

Türkei stellt erstes Elektro-Auto vor – das sind die wichtigsten Details:

Das Auto wird von dem Konsortium TOGG (Türkiye’nin Otomobili) gebaut

(Türkiye’nin Otomobili) gebaut Neben einem SUV soll zunächst eine Limousine auf den Markt kommen

In den kommenden Jahren folgen dann wohl größere SUVs

Bei Testfahrten war der SUV schon als Erlkönig zu sehen

In einem Live-Stream über Twitter ist die Präsentation zu sehen:

Recep Tayyip Erdogan will türkisches Elektroauto selbst enthüllen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will einen Prototyp persönlich der Öffentlichkeit präsentieren. Vorab wurde ein Video veröffentlicht, dass ein in eine schwarze Plane gehülltes Auto zeigt.

Der Bau eines eigenen türkischen Elektroautos ist ein langjähriges Ziel von Erdogan und seiner regierenden Partei AKP. Angekündigt wurde das Projekt im November 2017 und soll als Beweis für die wachsende Wirtschaftskraft des Landes dienen. Die Türkei ist bereits ein bedeutender Exporteur von Autos nach Europa, die in der Türkei jedoch von großen globalen Herstellern wie Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota und Hyundai hergestellt werden.

Volkswagen hatte im Oktober eine Entscheidung über den Bau eines Automobilwerks in der Türkei verschoben, da international Kritik an der türkischen Militäroperation in Syrien geäußert wurde.

Großer Konkurrent für Hersteller von Elektroautos ist Tesla aus den USA. Mit dem Cybertruck hatte der Hersteller zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. So ist offen, ob Teslas Cybertruck in Deutschland überhaupt eine Zulassung bekommen würde. Fest steht, dass Tesla in Brandenburg eine Fabrik bauen will – doch nur um Subventionen abzugreifen? (rtr/ac)