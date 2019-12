Ein Rückblick: So lief das Wirtschaftsjahr 2019 in Thüringen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Rückblick: So lief das Wirtschaftsjahr 2019 in Thüringen

Zulieferbranche massiv unter Druck - Firmenpleiten und Kurzarbeit in Westthüringen

Bernd Jentsch betrachtet die Automobilbranche und die Folgen für Thüringen.

Die Unternehmen Mitec Automotive AG und JD Norman sind nur die Spitze des Eisberges. Ihre Insolvenzen in diesem Jahr – bei JD Norman, der früheren Rege Motorenteile, ist es bereits die zweite – stehen exemplarisch für die Krise einer ganzen Branche.

Noch wird in beiden Unternehmen gefertigt, die Mitarbeiterzahlen aber haben sich bereits drastisch verringert. Die Mitec kündigt im November den Verkauf an einen Investor aus den USA an. Der übernimmt allerdings nur 250 der zuletzt 490 Mitarbeiter.

Allein in den vergangenen 36 Monaten seien in Westthüringen mehr als 2500 Arbeitsplätze in der Automobil- und Zuliefererindustrie abgebaut worden, kritisiert der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Eisenach, Uwe Laubach. Und dieser Arbeitsplatzabbau werde in den kommenden Monaten weitergehen, ist sich der Gewerkschafter sicher. Vor allem die Industrieregion Westthüringen sei in hohem Maße abhängig von diesem Industriezweig. Die Landesregierung müsse dringend handeln, fordert er.

Und bekommt vom Branchenverband Automotive Thüringen prompt Unterstützung. Der stellt jüngst eine Konjunkturumfrage vor, die die Politik im Lande aufschrecken lässt. Demnach muss im Freistaat in diesem Jahr jeder zweite Automobilzulieferer Umsatzeinbußen in Höhe von 15 bis 20 Prozent verkraften. Die Gründe: rückläufige Verkäufe und die Unsicherheit in der Branche. Etwa 40 Prozent der Firmen reagieren auf diese Entwicklung mit Stellenabbau.

Als „Alarmzeichen“ bezeichnet daraufhin Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) die Ergebnisse der Umfrage. Alle Befürchtungen der vergangenen Wochen hätten sich bestätigt. „Der Umbruch in der deutschen Automobilindustrie kommt – und er wird heftiger ausfallen als selbst der Strukturwandel in der Kohleindustrie“, sagt Tiefensee.

Der Eisenacher Automobilzulieferer Mitec wird an einen US-Investor verkauft. Die Hälfte der Mitarbeiter werden übernommen. Foto: Martin Schutt / dpa

Das wird auch an Thüringen nicht spurlos vorbeigehen. Gerade Firmen im Produktbereich von Antrieb und Fahrwerk könnten in eine existentielle Schieflage geraten, warnt der Minister. Die momentane Konjunkturschwäche und die geringere Nachfrage nach Fahrzeugen, Maschinen und Ausrüstungen im In- und Ausland verschärfen die Situation zusätzlich.„Wir müssen davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten auch in Thüringen mehrere Tausend Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen“, warnt Tiefensee. Laut einer vom Wirtschaftsministerium beauftragten Studie des Chemnitz Automotive Institute umfasst der Produktbereich Antrieb/Fahrwerk in Thüringen rund 19.000 Beschäftigte. Davon sind nach dieser Analyse zwischen zehn und 15 Prozent der Arbeitsplätze bis 2030 gefährdet – allein durch den Strukturwandel.

Zu den Insolvenzen von Mitec und JD Norman kommen angekündigte Standortschließungen bei den Unternehmen Autotest und Plastic Omnium hinzu. So wird die Firma Autotest zum Jahresende ihr Werk in Hörselberg-Hainich im Wartburgkreis stilllegen. Die Konzernleitung führt einen massiven Nachfragerückgang als Grund für den Plan an. Betroffen von der Werksaufgabe sind 150 Mitarbeiter.

Für sie erstreitet die IG Metall nach der Ankündigung der Stilllegung einen Sozialtarifvertrag. Demnach erhalten die Mitglieder der Gewerkschaft eine Abfindung von 0,5 Bruttomonatsverdiensten pro Beschäftigungsjahr, wenn das Arbeitsverhältnis je nach Beschäftigungsdauer zwischen Januar und April 2020 beendet wird. 42 Beschäftigten gehen mithilfe der IG Metall gerichtlich gegen die Kündigungen vor und haben Erfolg. Sie erhalten jeweils 1000 Euro extra zur Abfindung. Zudem verschiebt sich ihr individuelles Ausscheiden um einen Monat – unter Fortzahlung der Bezüge.

Es wird 2020 so weiter gehen, das zeichnet sich schon ab: Das französische Unternehmen Plastic Omnium will seine Fertigung von Kraftstoffleitungen im Wartburgkreis Ende des Jahres einstellen.



Betriebsrentner verschaffen sich Gehör: Den ersten Kompromiss bei der betrieblichen Altersvorsorge gibt es. Beigelegt ist der Streit noch nicht

Sibylle Göbel über einen Verein, der gegen staatliche Ungerechtigkeit kämpft.

Wenn sich in diesem Jahr neben den Klimaaktivisten von Fridays for Future eine Bewegung Gehör verschaffen kann, dann ist es die der Betriebsrentner.

Vorreiter der Bewegung: Helmut Kalb aus Weimar. Foto: Sibylle Göbel

Fast anderthalb Jahrzehnte litten sie eher im Stillen. Fast anderthalb Jahrzehnte war das Grummeln über das Gesundheitsmodernisierungsgesetz von 2003, das die Bedingungen auch für alle davor abgeschlossenen Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge änderte, kaum zu vernehmen gewesen. Viele Betriebsrentner, die sich in der Auszahlphase plötzlich mit der Aufforderung ihrer Krankenkasse konfrontiert sahen, auf den angesparten Betrag bitteschön den vollen Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung zu bezahlen und damit knapp 20 Prozent zu verlieren, ärgerten sich zwar mächtig. Einige klagten – stets ohne Erfolg.

Bis dann in diesem Jahr der Protest derer, die sich getäuscht sahen und der Politik Vertrauensbruch vorwarfen, unüberhörbar wird. Viele betroffene Thüringer nutzen den Landtagswahlkampf, um die Spitzenpolitiker auf das Thema anzusprechen. Und viele machen dabei deutlich, dass sie die Parteien, die ihnen diese Ungerechtigkeit eingebrockt haben, nicht wieder wählen wollen. Es sei denn, das Gesetz von 2003 würde korrigiert und jeder Betroffene entschädigt.

Auch in Thüringen organisiert sich der Widerstand: Mit Helmut Kalb nimmt ein ehemaliger Schott-Mitarbeiter das Ganze in die Hand – und trifft auf ein riesiges Echo: Im August finden sich beim ersten Treffen des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten in Oberweimar etwa 130 Betroffene ein – in der Haupturlaubszeit. Etwa 500 Betriebsrentner nehmen schließlich am 26. Oktober, am Tag vor der Landtagswahl, an einer Protestaktion in Erfurt teil. Dabei stellt sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit einer starken Rede hinter die Forderungen der Betriebsrentner. Die sind indes auch nach dem jetzt gefundenen Kompromiss, die bisherige Freigrenze ab 1. Januar in einen Freibetrag umzuwandeln, nicht zufrieden und kämpfen energisch weiter.

Chronik: Wirtschaft

15. Januar: Im Streit um die Stromtrasse Südlink klagt das Land vorm Bundesverwaltungsgericht, um zu erreichen, dass die Bundesnetzagentur Thüringens Alternativvorschlag zur Trassenführung gleichrangig zum favorisierten Korridor prüft. Südlink soll von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg führen. Das Gericht lehnt im Mai den Eilantrag ab, Anfang November die Klage.

6. Februar: Die EU-Kommission untersagt die Fusion des ICE-Herstellers Siemens und des TGV-Produzenten Alstom. Die Firmen wollten ein Gegengewicht zum chinesischen Unternehmen CRRC bilden.14. Februar Buchgroßhändler KNV stellt Insolvenzantrag. Die 1000 Beschäftigte im 150 Millionen Euro teuren Erfurter Logistikzentrum bangen um ihren Job. Am 1. August übernimmt Zeitfracht das Unternehmen und alle Mitarbeiter.

14. Februar: Airbus kündigt an, die Produktion des weltgrößten Passagierjets A 380 aus Wirtschaftlichkeitsgründen 2021 einzustellen. Die arabische Airline Emirates hatte die Bestellungen reduziert.

Im Prozess um Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat wurde Bayer verurteilt. Foto: Patrick Pleul / dpa

13. März: Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max bleiben am Boden nach Abstürzen in Indonesien und Äthiopien mit 346 Toten. Der Hersteller räumt Fehler bei der Produktion ein. Im Dezember wird der Bau des Boeing-Typs komplett gestoppt.

17. März: Deutsche Bank und Commerzbank sprechen über eine Fusion, geben den Traum aber nach sechs Wochen auf – zu teuer, zu langwierig, zu riskant.

18. März: Die KMG-Kliniken aus Brandenburg übernehmen von der insolventen DRK-Krankenhausgesellschaft Thüringen-Brandenburg die Kliniken Bad Frankenhausen, Sondershausen, Sömmerda und Luckenwalde. Der für die Insolvenz vor allem verantwortliche Standort Bad Frankenhausen soll in verkleinerter Form erhalten bleiben.

14. Mai: Ein US-Gericht verurteilt Bayer in einem Prozess um Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat zur Zahlung in Millionenhöhe an ein Rentner-Ehepaar.

12. Juni: Die erste Auktion von 5G-Frequenzen geht nach mehreren Monaten zu Ende. Die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und der Newcomer Drillisch bezahlen insgesamt 6,55 Milliarden Euro.5. Juli Firmen, die in Thüringen Landesaufträge wollen, müssen ihren Beschäftigten mindestens 11,42 Euro brutto bezahlen. Ausnahmen gibt es nur bei allgemeinverbindlichen Tarifverträgen, die niedrigere Sätze festschreiben.

Foto: Jens Büttner / dpa

18. Juni: Der Europäische Gerichtshof erklärt das im Jahr 2017 beschlossene Gesetz zur Einführung einer deutschen Pkw-Maut für rechtswidrig. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gerät in die Kritik, weil er noch vor dem Urteil kostspielige Verträge mit Mautbetreibern abgeschlossen hatte. Im Bundestag wird deswegen ein Untersuchungsausschuss eingesetzt.

7. Juli: Die Deutsche Bank will 18.000 Arbeitsplätzen abbauen, das Investmentbanking stark stutzen und sich auf die Sparte Unternehmensbank konzentrieren.

19. Juli: Die landeseigene Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft (TIB) kauft 74,9 Prozent der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal. Sie waren im Zuge der Stadtwerke-Insolvenz an ein privates Immobilienunternehmen veräußert worden. Im November entscheidet der Stadtrat, auch mehr als die Hälfte der in städtischem Besitz verbliebenen 25,1 Prozent an die TIB zu veräußern.

15. August: Anrainerländer von Werra und Weser verpflichten den Düngemittelkonzern K+S nicht zu einer Pipeline zur Oberweser, um Kaliabwässer abzuleiten. Thüringen war als einziger Anrainer dafür.

28. August: Produktionsstart mit prominenter Hilfe: Bei Opel Eisenach wird nun der Stadtgeländewagen Grandland X hergestellt. Opel-Chef Michael Lohscheller und Top-Model Eva Padberg stellen das Auto im Thüringer Werk vor. Zuvor wurde im Mai in Eisenach die Produktion des Corsa eingestellt. Im Dezember dann der globale Paukenschlag: Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler geben die Fusion bekannt. Sie wollen den viertgrößten Autobauer der Welt mit einer Jahresproduktion von 8,7 Millionen Fahrzeugen schmieden. Die Konzerne hoffen auf Einsparungen, ohne Fabriken schließen zu müssen.

2. September: Thüringens Getreideernte 2019 fällt mit 2,5 Millionen Tonnen nach Hitze und Trockenheit erneut unterdurchschnittlich aus – aber besser als 2018.

23. September: Der Reisekonzern Thomas Cook muss Insolvenz anmelden. Der Geschäftsbetrieb wird eingestellt, Teile werden verkauft. Hunderttausende Kunden können bereits gebuchte und bezahlte Reisen nicht antreten.

18. Oktober: Der chinesische CATL-Konzern legt in Arnstadt den Grundstein für eine Batteriefabrik. Geplant sind Investitionen von bis zu 1,8 Milliarden Euro in fünf Jahren sowie bis zu 2000 Arbeitsplätze. 2022 soll die Produktion starten. Einer der Auftraggeber: BMW.

1. November: In die Chefetage der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt zieht erstmals eine Frau ein: Christine Lagarde.

12. November: Tesla-Chef Elon Musk kündigt überraschend an, seine europäische Fabrik in Brandenburg zu bauen. In dem Werk soll der Elektro-SUV Model Y gebaut werden. Bis zu 8000 Jobs sollen entstehen. Baubeginn: 2020.

26. November: Audi will 9500 Jobs in Deutschland bis 2025 abbauen, gleichzeitig bis zu 2000 bei Elektromobilität und Digitalisierung schaffen. Das soll ohne betriebsbedingte Kündigungen passieren.

11. Dezember: Der saudische Ölgigant Aramco wird nach dem Rekord-Börsengang mit 1,88 Billionen Dollar Firmenwert zum wertvollsten Unternehmen der Welt.