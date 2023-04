Einen Tag in ein Unternehmen hineingeschnuppert

Erfurt. Den Girls- und Boys-Day nutzten am Donnerstag 53 Erfurter Gymnasiasten für einen Praxistest in einer Firma.

Sie haben Kabel geschnitten, Schlüsselanhänger gebaut und Klemmverbindungen angefertigt - die 53 Schülerinnen und Schüler, die am Donnerstag zum Girls und Boys Day die Erfurter Firma ESV Schaltschrankbau besucht haben.

„Wir wollten den jungen Leuten die Möglichkeit bieten, sich selbst praktisch auszuprobieren“, zeigte sich Geschäftsführer Hans-Georg Wiesebach ein wenig betrübt darüber, dass nur elf junge Frauen das Angebot nutzten. Die zeigten sich aber aufgeschlossen und wissbegierig.

Neugier auf den Firmenalltag

„Ich war neugierig, wie es in einem Unternehmen abläuft“, erklärte Emma Krause von der Walter-Gropius-Schule ihr Interesse an diesem Firmenbesuch. Sie habe sich das einfach mal anschauen wollen und finde es alles sehr interessant. „Vor allem die freundlichen Mitarbeiter und die gute Stimmung im Team haben mir sehr gefallen“, berichtete Emma Krause. Sie führte zum Spaß auch gleich ein Verkaufsgespräch über einen Schaltschrank mit einer Mitschülerin.

An drei Stationen konnten sich die Besucher ausprobieren, fertigten aus Kabeln unter anderem einen Schlüsselanhänger, den sie auch mit nach Hause nehmen konnten. „Wir beginnen mit dem Zuschnitt des Kabels an den Trommeln“, begrüßte Emely Marie Kühn die Gäste an ihrer Station.

Mehrwöchiges Praktikum im Betrieb

Die junge Frau, die ihr Fachabitur an der Andreas-Gordon-Schule in Erfurt macht, absolviert gerade ein mehrwöchiges Praktikum in der Firma. Die passe gut zu ihrem Spezialgebiet Elektrotechnik an der Schule, erklärt Emely die Wahl des Praktikumsbetriebes.

Man habe bewusst junge Beschäftigte, auch Auszubildende für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler ausgewählt, weil die einen besseren Draht zu Gleichaltrigen haben, so der Firmenchef. Der hofft natürlich darauf, dass aus der Neugier und dem ersten Kennenlernen möglichst auch Bewerbungen für ein Praktikum oder eine Lehrausbildung im Betrieb hervorgehen und bedankte sich für die Unterstützung der Handwerkskammer Erfurt bei der Vorbereitung und Durchführung des Tages.