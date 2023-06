Einigung bei Marelli Automotive Lighting in Brotterode: Mitarbeiter erhalten Abfindung

Die IG Metall verhandelte mit dem Arbeitgeber Marelli Automotive Lighting in Brotterode in mehreren Runden, um einen Sozialtarifvertrag zu erreichen.

Brotterode. Nach langem Arbeitskampf gibt es für die Mitarbeiter von Marelli Automotive Lighting in Brotterode einen Sozialtarivertrag, um die Folgen der geplanten Werkschließung abzufedern.

Für die 900 Beschäftigten des vor dem Aus stehenden Werks von Marelli Automotive Lighting in Brotterode (Kreis Schmalkalden-Meiningen) wird es einen Sozialtarifvertrag geben. Wie die Gewerkschaft IG Metall am Donnerstag mitteilte, habe man sich mit dem Unternehmen auf Eckpunkte dazu verständigt. „Auf insgesamt sechs Seiten sind sehr konkret Eckpunkte für eine Gesamtlösung niedergeschrieben. Darin sind Struktur und Zusammensetzung von Abfindungen, die Einrichtung einer Transfergesellschaft, flankierende Maßnahmen für die noch geplante Ausproduktion, Entschädigungen für Leiharbeitsbeschäftigte und ein Sonderbonus für Mitglieder der IG Metall geregelt. In den nächsten Tagen textieren wir gemeinsam mit dem Arbeitgeber die Tarifverträge final“, so Uwe Laubach, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Suhl-Sonneberg.

Einigung nach mehreren Verhandlungsrunden

Marelli will das Werk in Brotterode zum 31. März 2024 schließen. Aus Protest dagegen, aber auch um einen Sozialtarifvertrag zur Abfederung der Folgen der Werkschließung zu erreichen, hatte es in den vergangenen Wochen Warnstreiks gegeben. Parallel hatte die Gewerkschaft in mehreren Runden mit dem Unternehmen verhandelt.

Laut Laubach wurde mit dem Arbeitgeber eine Erklärungsfrist ist bis zum 30. Juni 2023 vereinbart. Bis dahin sollen alle noch offenen Fragen geklärt werden. Parallel dazu habe sich die IG Metall einverstanden erklärt, auf Arbeitskampfmaßnahmen zu verzichten, „sofern der Sozialtarifvertrag bis dahin auf Basis der jetzt vereinbarten Eckpunkte rechtskräftig zum Abschluss kommt“, so Laubach.