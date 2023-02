„Emmas Tag und Nacht Markt“: Betreiber von 24-Stunden-Dorfläden ist insolvent

Der Geschäftsführer der „Emma’s Tag & Nacht Markt GmbH“, Peter John, zeigt regionale Produkte die in einem der 24-Stunden-Läden erhältlich sind (Archivbild).

Erfurt. Die Erfurter Betreibergesellschaft von 24-Stunden-Dorfläden „Emmas Tag und Nacht Markt“ hat Insolvenz angemeldet.

Der Dorfladen-Betreiber „Emmas Tag und Nacht Markt“ mit Sitz in Erfurt hat Insolvenz angemeldet. Das berichtet MDR Thüringen mit Verweis auf einen Sprecher des Amtsgerichtes Erfurt. Der Antrag sei vergangene Woche eingegangen, das Verfahren sei noch ganz am Anfang – zu den Gründen seien noch keine Angaben möglich, hieß es.

Antragsteller ist dem Bericht zufolge der Geschäftsführer der „Emma’s Tag & Nacht Markt GmbH“, Peter John. Der Betreiber habe bisher in Altengottern, Grabe und Kammerforst im Unstrut-Hainich-Kreis sowie in Ettersburg (Weimarer Land) automatisierte 24-Stunden-Läden gebaut, hieß es. Weitere Läden in Emleben, Großvargula und Burgtonna warteten seit Monaten auf die Eröffnung. Drei der vier gebauten Geschäfte waren dem Bericht zufolge von der öffentlichen Hand massiv gefördert worden.