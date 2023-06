Entscheidung über Millionenklage gegen Landesforst vertagt

Erfurt. Das Landgericht Erfurt befindet erst im Juli über Forderungen eines internationalen Prozessfinanzierers. Er wirft dem Land nicht wettbewerbskonforme Holzvermarktung vor.

Die Entscheidung darüber, ob das Land Thüringen und die Landesforstanstalt Schadensersatz wegen womöglich nicht wettbewerbskonformer Holzvermarktung zahlen müssen, ist vertagt worden. Statt am Freitag verkündet das Landgericht Erfurt sie am 21. Juli. In dem Verfahren geht es um eine Forderung in Höhe von 32 Millionen Euro, die der international tätige Prozessfinanzierer „Burford Capital“ über eine eigens gegründete Ausgleichsgesellschaft aufmacht. Ermöglicht wurde die Klage, weil einige Holzabnehmer der Thüringer Waldbesitzer ihre möglichen Schadensersatzansprüche an die Ausgleichsgesellschaft abgetreten haben. Das Land weist den Vorwurf als unbegründet zurück.