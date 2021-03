Ein Bild vom Besuch 2016: Basketball-Superstar Dirk Nowitzki mit Hans B. Bauerfeind (rechts) in der Umwinderei, wo der Strickgummi hergestellt wird.

Zeulenroda-Triebes. Ein Unternehmen aus Zeulenroda sichert sich weiter die Dienste des einstigen Superstars Dirk Nowitzki.

Der Thüringer Medizinprodukte-Hersteller Bauerfeind hat die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Basketballprofi Dirk Nowitzki verlängert. Künftig will Bauerfeind Nowitzki auch ins operative Geschäft einbinden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Zeulenroda mit.