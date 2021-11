Fast 600 Millionen Euro in Thüringen für Innovationen

Das Land Thüringen will in Innovationen investieren. (Symbolfoto)

Erfurt. Mit einer staatlichen FInanzspritze will Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Innovationen im Freistaat ankurbeln.

Thüringen will nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) mit staatlichen Finanzspritzen von fast 600 Millionen Euro Innovationen ankurbeln. Das Geld soll über ein Förderprogramm bis 2027 zur Verfügung stehen, kündigte der Minister am Dienstag in Erfurt an. Es gehe dabei um die Entwicklung neuer Produkte, aber auch einen schnellen Technologietransfer aus der Forschung in die Wirtschaft.

Die Trends Dekarbonisierung und Digitalisierung sollen eine besondere Bedeutung bekommen. Das Geld dafür stamme aus Brüssel und würde mit Landesmitteln ergänzt. Für den Zeitraum 2014 bis 2020 zog Tiefensee eine Bilanz, die mehr als 1000 Projekte im Bereich der Technologieförderung ergab. Zudem seien rund 750 Projekte im Bereich Forschung und Personalförderung unterstützt worden.