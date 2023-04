Frauenanteil in technischen Berufen stagniert in Thüringen

Erfurt. In technischen Berufen hat sich die Anzahl der Frauen in den letzten Jahren kaum verändert - trotz zahlreicher Bemühungen.

Trotz aller Bemühungen von Schulen, Unternehmen und der Arbeitsagentur bleibt der Anteil von Frauen in Berufen mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) in Thüringen nahezu konstant. Er liegt bei 19 Prozent, damit aber immerhin zwei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt.

Dabei seien die beruflichen Perspektiven in diesen Berufen so gut wie nie, betont die Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt/Thüringen. Deren Chef Markus Behrens appelliert insbesondere an alle Schülerinnen: „Macht einfach das, was euch wirklich begeistert und wo eure Interessen liegen, sei es in einer Werkstatt, Industriehalle oder in einem naturwissenschaftlichen Beruf!“ Bei den Ausbildungszahlen in diesen Berufsfeldern verzeichnete die Arbeitsagentur in den vergangenen fünf Jahren in Thüringen den stärksten Anstieg bundesweit, allerdings insgesamt auf einem weiter niedrigen Niveau (13,3 Prozent).