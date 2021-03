Frische Brötchen für Kranke und Genesende aus Camburg

Felix Müller (links) und Carl Weber haben sich mit ihrer jungen Firma BSS Bakery Sales Saale GmbH in Camburg ansässig gemacht. Das Unternehmen versorgt täglich Dutzende Kliniken, Altenheime und andere Einrichtungen mit frischen Backwaren und Konditoreierzeugnissen.

Dornburg-Camburg. In der Corona-Krise ein Unternehmen gründen und Mitarbeiter einstellen – ein Wagnis. Felix Müller und Carl Weber sind es in Camburg eingegangen.

Bäcker müssen früh aufstehen, um rechtzeitig die Brötchen in den Ofen zu schieben, die dann bei den Kunden knackig frisch und duftend auf dem Frühstückstisch landen. „Doch für unsere Kunden kämen diese Brötchen zu spät. Denn in Krankenhäusern etwa beginnt man mit der Vorbereitung Hunderter Frühstücksportionen zu Zeiten, wo die Bäcker gerade anfangen zu backen“, sagt Carl Weber. „Und da sind unsere Lieferwagen längst auf dem Weg zur Kundschaft mit Kisten voller in der Nacht frisch gebackener Brötchen, mit Weißbroten und auch leckeren Konditoreiwaren“, ergänzt Felix Müller.