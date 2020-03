Gäste fehlen: Hotels vor Schließungen

Das Thüringer Hotel- und Gaststättengewerbe leidet unter den Folgen der Corona-Krise. Dehoga-Chef Dirk Ellinger spricht von einer „dramatischen Lage“, die sich jetzt schon abzeichnet. Der Blick nach vorn bereite ihm „riesige Sorgen“, so Ellinger gegenüber Thüringer Allgemeine. In manchen Hotels und Pensionen würden die Stornierungen im Freistaat bei 100 Prozent liegen, was zwangsläufig auch zu Schließungen führen wird. Geschäfts - und Urlaubsreisende würden ausbleiben, Veranstaltungen, darunter auch Familienfeste, nicht stattfinden. „Ich frage mich, ob wirklich das komplette Leben lahm gelegt werden muss?“ Ellinger wünscht sich für seine Branche einheitliche, generelle Regelungen, das betrifft auch mögliche Schadenersatzforderungen. „Wir haben 1000 Fragen, die einer Lösung bedürfen.“