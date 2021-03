Das Bremer Märchen

Ein Schild mit dem Firmennamen "Greensill Bank" hängt am Eingang der Bremer Privatbank. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat für die in Turbulenzen geratene Bank einen Insolvenzantrag gestellt.

Es war einmal ein Bankhaus in Bremen. Auf dessen Homepage kann man, neben den abgebildeten Bremer Stadtmusikanten, lesen: „Die Greensill Bank AG ist eine hoch kapitalisierte, traditionsreiche deutsche Bank. Die Sicherheit der Kundeneinlagen hat für uns oberste Priorität“. Nachdem die australische Muttergesellschaft Greensill Capital einen Insolvenzantrag gestellt hat, wichtige Finanzierungsquellen plötzlich versiegt sind, verhängt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zunächst ein Moratorium über die Greensill Bank AG, untersagt den Geschäftsbetrieb, um aktuell einen Insolvenzantrag für die Bank zu stellen.

In der Tat hat sich das Bankhaus in den letzten Jahren märchenhaft entwickelt. Im Jahr 1927 als Norddeutsche Finanzierungs-AG gegründet, dann als NordFinanz AG umbenannt und nach vielen Eigentümerwechseln im Jahr 2014 als Greensill Bank AG positioniert, bietet die Bank das Modell der Lieferkettenfinanzierung (Supply Change Finance) an. Unternehmen nutzen diese Art der Zwischenfinanzierung, um Rechnungen von Lieferanten zunächst von der Bank bezahlen zu lassen und später gegen Gebühr gegenüber der Bank zu begleichen. Die Außenstände des Unternehmens erscheinen niedriger und schonen den Verschuldungsgrad.

Die ausgewiesene Bilanzsumme der Greensill Bank AG ist von 338 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 3,8 Miliarden Euro im Jahr 2019 angestiegen. Nun wird untersucht, ob die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen überhaupt existieren. Wie konnte dies passieren?

Lex Greensill, Sohn einer australischen Farmerfamilie, hat schon früh erfahren, dass offene Rechnungen von Abnehmern für Produkte seiner Familie spät bezahlt wurden. Die Geschäftsidee der Lieferkettenfinanzierung ist geboren. Um die Sofortzahlung zu finanzieren, werden die offenen Rechnungen gebündelt, verbrieft und an Fonds verkauft, die Anlegergelder in diese Vehikel investieren. Gelingt die Begleichung der offenen Rechnungen, wird ein Gewinn erwirtschaftet.

2014 übernimmt Greensill die Bremer NordFinanz, macht daraus ein Inkassounternehmen und sammelt von deutschen Sparern zu attraktiven Konditionen Einlagen ein. Wieder steht die BaFin im Rampenlicht und Kritik wird laut, dass ihre internen Strukturen und ihr gesetzlicher Rahmen nicht im Einklang mit den dynamischen Entwicklungen der Kapitalmärkte stehen und für internationale Akteure an den Kapitalmärkten eine Einladung sind, ihre Geschäfte über deutsche Gesellschaften zu betreiben.

Was lernen wir daraus? Die vorbereitete Reform der BaFin ist zwingend notwendig, sie muss internationaler überwachen und mit anderen Aufsichtsbehörden enger zusammenarbeiten. Auch müssen die Anforderungen an Governance, Transparenz und Haftung bei Tochtergesellschaften internationaler Finanzkonglomerate verbessert werden. Aber all dies wird nicht verhindern, dass Anleger in einem Umfeld von Null- und Negativzinsen diesen Finanzinstituten Gelder anvertrauen und sei es nur um wenige Basispunkte mehr an Zinsen zu erhalten.

Private Anleger können sich jetzt mit ihrem Erstattungsanliegen an den Einlagensicherungsfonds der privaten Banken wenden. Kommunen dagegen müssen auf die gute Arbeit des Insolvenzverwalters hoffen. Eine schlagkräftige Aufsichtsbehörde ist zwingend notwendig, um Schaden von Steuerzahlern, privaten Banken und deren Kunden abzuhalten. Denn wenn sie nicht gestorben sind, leben diese Akteure in der Finanzwelt weiter.

(Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Er studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt am Main und promovierte an der Universität Bayreuth.)