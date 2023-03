Vielleicht bringt „die Rente geht an die Börse“ einen Schub für die Aktienkultur hier in Deutschland, hofft unser Autor.

Thomas Beilner beurteilt die geplante Aktienrente

Die gesetzliche Alterssicherung in Deutschland muss reformiert werden, denn der Grundpfeiler des Systems ist das Solidaritätsprinzip, nach dem das Kollektiv mehr als eine einzelne Person erreichen kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine Balance zwischen denjenigen, die die Last tragen, und denjenigen, die davon profitieren, besteht. Schon Jahrzehnte lang wird über eine Änderung des Finanzierungsverfahrens diskutiert, da diese Balance im deutschen Rentensystem gefährdet ist. Immer weniger Arbeitnehmer müssen Rentenberechtigte finanzieren, die „Baby-Boomer“ werden in den kommenden Jahren in Rente gehen, der Staat muss über Steuerzuschüsse zunehmend ausgleichen und dies bringt im Ganzen Herausforderungen für die öffentlichen Finanzen mit sich.

Doch nun scheint es so weit zu sein: Die Rente geht an die Börse! Ob nun Aktienrente, -reserve, -rücklage oder Generationenkapital genannt, es wird ein Systemwandel mit einer teilweisen kapitalmarktgedeckten Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Die Ampelkoalition will in diesem Jahr 10 Millarden Euro aus dem Bundeshaushalt für den Kapitalstock aufbringen, der über viele Jahre auf 150 Milliarden Euro anwachsen soll. Unklar ist, ob dieser Betrag für eine Stabilisierung der Ansprüche aus der gesetzlichen Altersvorsorge ausreichend hoch genug ist. Über den staatlichen Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) sollen die Gelder zweckgebunden am Aktienmarkt angelegt werden.

Die Kenfo ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung, mit einem Kuratorium, das eine Politiknähe aufweist. Insofern ist sicherzustellen, dass diese staatliche Einflussmöglichkeit nicht zu Risiken in der Kapitallenkung bis hin zu einer Zweckentfremdung der investierten Gelder führt. Jedenfalls orientiert sich Deutschland mit dieser Vorgehensweise an internationalen Vorbildern. An erster Stelle sind die „schwedische Prämienrente“ und der norwegische „Staatliche Pensionsfonds“ zu nennen, wo Aktieninvestments ein fest etablierter und politisch geförderter Bestandteil der Altersvorsorge sind.

Allerdings fragen sich hierzulande viele Menschen, ob gesetzliche Rentenzahlungen und Aktienengagements überhaupt zusammenpassen. Ist doch der überwiegende Teil der Bevölkerung eher nicht für seine Risikofreude oder Aktienkultur bekannt. Insbesondere bei einer kurzfristigen Betrachtung können Aktien ein Kursrisiko mit Gewinnen und Verlusten haben. Für die Altersvorsorge sind aber langfristige Betrachtungen notwendig. Dann wird deutlich, dass um Preissteigerungen bereinigte Aktienrenditen höher als Anleiherenditen sind. Verkannt wird auch, dass eine Aktie eine unternehmerische Beteiligung an der Wirtschaft eines Landes ist.

In der Summe bildet die Wirtschaft eines Landes den Kapitalstock, aus dem alles finanziert wird. Somit ist es sinnvoll, sich langfristig an dieser Finanzierungsquelle und damit der wirtschaftlichen Basis eines Landes zu beteiligen. Werden in der Kapitalanlage neben der deutschen Volkswirtschaft andere Wirtschaftsräume in Europa und Übersee einbezogen, eröffnen sich über die Aktie als Unternehmensbeteiligung nicht nur zusätzliche Chancen, sondern auch eine Streuung der investierten Anlagebeträge über die deutschen Grenzen hinaus.

Diesen Ansatz kann jeder von uns auch zusätzlich über einen Aktiensparplan realisieren, in den monatlich verfügbare Beträge investiert werden. Als ein Aktionär identifiziert man sich dann ein wenig mit „seinem“ Unternehmen. Vielleicht bringt „die Rente geht an die Börse“ einen Schub für die Aktienkultur hier in Deutschland. Es wäre schön.

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Sie erreichen den Autor unter thomas.beilner@uni-erfurt.de.