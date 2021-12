Die veränderte Finanzwelt

Thomas Beilner berichtet über das Trendthema „Digital Finance“

Mitten in der Finanzkrise des Jahres 2008 veröffentlicht ein (bis heute) unbekannter Autor unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein Konzept, das die Basis für ein alternatives globales und auf Vertrauen basierendes Zahlungssystem mit dem Namen Bitcoin werden soll. Obwohl lange Zeit nicht beachtet, beginnen so eine Reihe einschneidender Umwälzungen für die Gesellschaft, Finanzmärkte, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, die bis heute noch andauern. Dies zeigen zum einen die neben Bitcoin weiteren tausende Kryptowährungen, zum anderen aber auch die unzähligen neuen Anwendungsfelder, die mit Hilfe der Blockchain-Technologie erschlossen werden können.

Mit besonderer Wirkung treffen diese Entwicklungen jedoch unsere bestehende Finanzwelt. Dort existiert schon länger ein Entwicklungstrend, der mitunter auch als „Digital Finance“ bezeichnet wird. Kurz gesagt handelt es sich hierbei um eine Blockchain-basierte Form des Finanzwesens, die – anders als herkömmliche Finanzdienstleistungen – nicht auf Banken, Börsen oder sonstige Mittelspersonen angewiesen ist. Angetrieben durch einen stark ausgeprägten Dezentralisierungsgedanken, sollen mit digitalen Angeboten weltweit Menschen erreicht werden, die bislang noch keinen Zugang zu einem Bank- oder Finanzsystem haben.

Bestehende Strukturen und ganze Sektoren werden damit nicht nur zwangsnotwendig disruptiert, sondern ineffiziente Transaktionsvorgänge derzeitiger Dienstleistungen auch ersetzbar. Im gleichen Zug werden Kontrollinstanzen und Regierungsbehörden nicht mehr benötig. Vielmehr erfolgt die Durchführung solcher Dienstleistungen in einer direkten Interaktion zwischen den Nutzern im jeweiligen Netzwerk.

Anschaulich lässt sich dies anhand einer Bitcoin-Transaktion darstellen. Möchte Person A zu einer Person B einen entsprechenden Betrag in Bitcoin senden, vollzieht sich diese in drei Schritten. A erstellt zunächst eine Transaktion mit allen relevanten Details. Dann gibt A mit einem privaten Schlüssel die Transaktion frei und sie wird im Netz bekannt. Die Netzteilnehmer überprüfen durch einen Konsensmechanismus die Transaktion, erhalten eine Belohnung und fügen sie gemeinsam mit anderen Transaktionen als neuen Block der bestehenden Transaktionshistorie hinzu.

Zentralbanken in aller Welt arbeiten mit Hochdruck an Strategien, um an diese Technologie anzuknüpfen. Eine dieser ist die Entwicklung einer eigenen digitalen Zentralbankwährung. Ein solcher Schritt kommt auch nicht zu früh. Unlängst sind private Anbieter und Großkonzerne mit eigenen Bezahlvarianten in einen direkten Wettbewerb zu Zentral- und Geschäftsbanken getreten. Ebenso stehen die Geschäftsmodelle der Aufsichts- und Regulierungsbehörden auf dem Prüfstand. Müssen diese Institutionen sich doch entscheiden, wie sie diese technologische Entwicklung aufsichtsrechtlich und regulatorisch begleiten wollen.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich für unsere Gesellschaft die Online-Welt weit geöffnet. Die revolutionäre Idee, Tausch-, Bankgeschäfte und Übertragungen von Eigentumsrechten in eine dezentrale Welt zu überführen, kann Veränderungspotentiale hervorrufen, wie seinerzeit die Erfindung des Internets. Festzuhalten bleibt, dass schon heute Kryptowährungen und andere auf der Blockchain-Technologie basierten Angebote im Alltag angekommen sind und „Digital Finance“ die Finanzwelt verändern wird.

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Er studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt am Main und promovierte an der Universität Bayreuth.