Eine deutsche Erfolgsgeschichte

Thomas Beilner über den 35. Jahrestag des Deutschen Aktienindex

„Beilner, schau mal wie die VW in Hamburg sind. Wenn billiger, leg was rein und schreib die Order raus!“. Frisch von der Universität im Jahr 1986 kommend sind dies die ersten Aufgaben, die ich in der Börsenhandelsabteilung zu erledigen habe. Keine PC, I-Pads, Mobiltelefone sondern Telegramme, handgeschriebene Orderzettel, Schlusskurse, die amtliche Kursfeststellung für das zweistündige Börsengeschehen und der Ausgleich von Preisunterschieden der Titel durch Arbitrage an den regionalen Börsen der Bundesrepublik. Die Schaffung des neuen Deutsche Aktienindex (DAX) im Jahr 1988 ist eher ein Nebenprodukt. In den Jahren zuvor und danach wird der Übergang von der analogen zur digitalen Börsenwelt beschlossen und umgesetzt.

Ein revolutionärer Schub, den man sich aktuell in Europa bei Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Cloud-Computing nur wünschen würde. Kein Stein bleibt auf dem anderen: die Gründung der Deutsche Terminbörse mit der Novellierung des Börsengesetzes, um terminrechtliche Bestimmungen aus dem Jahr 1908 zu beseitigen, und der Deutsche Börse AG, die Zusammenlegung von Kassenverein und Rechenzentren, die Aufgabe der Trägerschaft der Börsen durch die Handelskammern, die Einführung der Wertpapierleihe und des Repo-Geschäftes, um nur einige zu nennen. Das angloamerikanische Börsenwesen dient als Grundlage. Dort gibt es Börsenindizes, die der Information und dem Geschäft gleichermaßen dienen. Eine Arbeitsgruppe leistet hier in Deutschland Vorarbeit, schafft ein überzeugendes Indexdesign, setzt innovative Berechnungsmethoden inklusive Regeln für mögliche Veränderungen sowie die rechnerische Basis fest.

Der DAX wird als Performanceindex berechnet. Sämtliche Erträge aus Dividendenzahlungen und Kapitalveränderungen werden in den Index investiert. Natürlich ist das neue Börsenfernsehen am 1. Juli 1988 dabei und trägt den ersten Stand von 1.163,52 in die deutschen Wohnstuben (die Basis wird zu Beginn des Jahres 1988 mit 1.000 normiert) hinein. Heute wird auf allen nationalen und internationalen Fernsehsendern täglich mehrfach auf das Frankfurter Börsenparkett geschaltet, um über die aktuellen börslichen Entwicklungen zu berichten. Am 16. Juni 2023 erreichte der DAX ein Allzeithoch von 16.427. Eine langfristige Anlage in Aktienwerte kann lohnend sein.

Mittlerweile wurde der DAX von 30 auf 40 deutsche Blue Chips erweitert, wird auf Basis des Free Floats eines Titels berechnet, darf ein Indextitel maximal 10 Prozent an Gewicht haben, aber ist von seinem Wesen her unverändert ein eher zyklischer Index. Auch Skandale haben ihn erschüttert. Zu nennen sei die Kursexplosion der T-Aktie mit anschließendem Absturz, der Machtkampf zwischen Volkswagen und Porsche, der die VW-Stammaktien im Oktober 2008 auf 1.005 Euro das Stück getrieben hat und schließlich das Wirecard-Desaster.

Dafür kann der DAX allerdings nicht. Bedauerlich ist allerdings, dass die Unternehmen im DAX sich im Ausland einer großen Beliebtheit erfreuen, in Deutschland allerdings nicht auf die gleiche Resonanz stoßen. Auch in der Zukunft wird der DAX Höhen und Tiefen erleben. Eine Rendite ohne Risiko gibt es nicht. Lohnend ist es aber, sich an den Risikoprämien der DAX Unternehmen zu beteiligen. Lieber DAX, alles Gute für Deine weitere Entwicklung zur Förderung der deutschen Aktienkultur und Unterstützung zum Aufbau eines europäischen Kapitalmarktes.

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Sie erreichen den Autor unter thomas.beilner@uni-erfurt.de