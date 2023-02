Fluch oder Segen – ChatGPT?

Thomas Beilner kommentiert den Einfluss künstlicher Intelligenzen.

Seit November 2022 macht etwas Furore, was alles auf den Kopf stellen kann und es eigentlich nicht geben soll: ChatGPT. GPT steht für „Generative Pre-Trained Transformer“ und ist ein Chatbot, eine automatisierte Kommunikation von Mensch zu Maschine. Meine Studierenden sehen darin mitunter eher einen Segen, meine Person ist dagegen skeptischer eingestellt, denn der Umgang mit dieser Anwendung und seinen produzierten Ergebnissen muss zur Qualitätssicherung erlernt werden. ChatGPT ist Ende November 2022 von der US-Firma OpenAI freigeschaltet worden und die weltweite Nutzung ist seitdem explosionsartig angestiegen.

Was kann ChatGPT? Sie haben eine Hausarbeit zu schreiben, wollen einen Liebesbrief oder Gedicht verfassen, eine besondere Rede halten, oder müssen ein Bewerbungsschreiben erstellen. ChatGPT kann Sie in all diesen Vorhaben unterstützen. Nach der Eingabe von Befehlen oder einzelnen Stichwörtern liefert es innerhalb kurzer Zeit die Ergebnisse. Zur Nutzung dieses Dienstes müssen Sie aktuell eine persönliche E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben, die weitergereicht und verwendet wird. ChatGPT ist ein textbasiertes Dialogsystem und Sprachmodel, wird aus einer großen Menge von Texten gespeist und beruht auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz (KI). Algorithmen verknüpfen - ähnlich wie die Nervenzellen in unserem Gehirn - die Befehle und Stichworte mit einer gigantischen internen Wissensbasis, fassen die Informationen zusammen und liefern als Ergebnis einen gewünschten Text. Hinter der US-Firma OpenAI steht die Firma Microsoft, die mit ChatGPT, der Suchmaschine „Bing“ und dem Internetbrowser „Edge“ den Wettbewerber (eher den Monopolisten) Google bei der Internetsuche aktuell herausfordert.

Der Tech-Gigant Google verfügt über Hochleistungsrechner, die gigantische Datenmengen verarbeiten können, antwortet auf Microsoft prompt und bringt als Testversion „Bard“ heraus. Für Google ist dies der logische Schritt in der Weiterentwicklung seiner KI. Natürlich werfen diese Entwicklungen und der Wettbewerb unter den Tech-Konzernen Fragen auf: Dominieren einige Tech-Giganten künftig die öffentliche Meinung? Wer kontrolliert all dies? Stellt KI die Ausbildung an Schulen und Universitäten auf den Kopf? Übernehmen künstliche Intelligenzen künftig bestimmte Berufe und wird menschliche Intelligenz bei vielen Aufgaben gar überflüssig?

Die gesellschaftliche Diskussion hierzu läuft erst gerade an. Vieles erinnert mich an die Einführung von Faxgeräten mit Thermopapier und später an die Benutzung des Internets in den Firmen. Die beobachtbaren Reaktionen reichen von der Ablehnung der Technologien, kritischen Betrachtung bis hin zur begeisterten Anwendung. Wird KI als neues Format im Umgang mit Informationen und produktivitätssteigerndes Werkzeug begriffen und angenommen, werden räumliche Distanzen verkürzt, Reaktionszeiten beschleunigt und die Produktivität gesteigert.

Die Herausforderung besteht allerdings darin, die durch die KI abgelieferten Ergebnisse bei der Veröffentlichung kritisch zu hinterfragen, deren Korrektheit und Plausibilität zu überprüfen. Dies wird nur über eine intensive Schulung des menschlichen Urteilsvermögens gelingen. Schon heute wird an der Entwicklung von Programmen gearbeitet, die von KI geschriebene Texte erkennen und melden. Aber vielleicht kehren wir an der Universität auch wieder verstärkt zu den altmodischen mündlichen Prüfungen zurück?

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Sie erreichen den Autor unter thomas.beilner@uni-erfurt.de.