Frühlingszeit ist Dividendenzeit

Thomas Beilner fragt, ob Dividenden notwendig sind.

Die Tage werden länger, Temperaturen steigen, Grills werden gereinigt und in den Apotheken Heuschnupfensprays beworben. Die Frühlingszeit ist da. Mit ihr steigt traditionell die Vorfreude bei Aktionären auf die Dividendenzahlungen, da es die Zeit der Hauptversammlung- und Ausschüttungstermine ist. Aktuell planen die 40 DAX-Konzerne für das Geschäftsjahr 2022 über 50 Mrd. Euro an ihre Aktionäre auszuschütten, trotz Ukraine-Krieg, Inflationsschub, Energiekrise und Zero-Covid-Politik in China. Was passiert aber bei Dividendenzahlungen genau und sind sie überhaupt notwendig?

Als Dividendenpolitik eines Unternehmens bezeichnet man den prozentualen Anteil am Jahresüberschuss, der als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Steigende Jahresüberschüsse führen dann zu steigenden Dividendenzahlungen. Die Aktionäre freuen sich. Sie können frei entscheiden, die Dividende wieder in das Unternehmen zu reinvestieren oder nach neuen Anlagemöglichkeiten zu suchen. Allerdings stehen die ausgezahlten Zahlungsmittel dem Unternehmen nicht mehr für Investitionen zur Verfügung. Damit wäre es doch sinnvoll, keine Dividenden zu zahlen, die Gewinne komplett für Investitionen zu nutzen, um schneller wachsen zu können. Auf der anderen Seite sind diese regelmäßigen jährlichen Auszahlungen ein Anreiz für das Management, sich hierauf mit einem stabilen Geschäftsmodell einzustellen, steigende Kurse zu bewirken, um Dividendenzahlungen sich „leisten“ zu können.

Was ist nun ökonomisch sinnvoll? Ein Spiel mit zwei Möglichkeiten mag uns der Antwort näherbringen: Beim ersten Spiel haben Sie heute 4 Euro und mit einer jeweils fünfzigprozentigen Wahrscheinlichkeit die Chance, morgen entweder 108 oder 100 Euro zu erhalten. Beim zweiten Spiel haben Sie heute 0 Euro und mit einer jeweils fünfzigprozentigen Wahrscheinlichkeit die Chance, morgen 112 oder 104 Euro zu erhalten. Welches Spiel Sie auch wählen, Sie haben immer einen gesamten erwarteten Wert von 108 Euro.

Bei Vernachlässigung von u.a. Steuern und Transaktionskosten kann dieses Spiel auf die Wahl von Aktien übertragen werden. Am Ex-Dividendentag fällt der Aktienkurs um den Betrag der ausgeschütteten Dividende. Ob nun eine Dividendenzahlung erfolgt oder nicht ist bei einem angenommenen vollkommenen Kapitalmarkt irrelevant, da der Gesamtertrag einer Aktie nicht beeinflusst wird. Zu diesem Ergebnis kommen die beiden Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Merton Miller und Franco Modigliani mit ihren Arbeiten bereits in den Jahren 1959 und 1961.

Trotzdem glauben viele Anleger, mit der Dividende eine Art „Bonuszahlung“ zu erhalten und bevorzugen Dividendenstrategien in der Anlagepolitik. Dividenden sind keine Zinsen. Zinszahlungen sind, solange der Schuldner solvent bleibt, sicher und eine Entschädigung für den Kreditgeber. Dividendenzahlungen sind unsicher und eine Gewinnbeteiligung. Sie sind ein Kommunikationsinstrument zwischen Unternehmen und Aktionär, da ein vollkommener Kapitalmarkt in der Praxis nicht erfüllt ist. Vielmehr haben wir es mit asymmetrischen Informationsverteilungen zwischen Aktionär und Unternehmen zu tun. Die Aktionäre leiten u.a. auch an der Höhe und der Regelmäßigkeit der Dividende die Qualität des Geschäftsmodells und Managements ab. Veränderungen hierbei haben Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Wenn also Dividenden keinen theoretischen Einfluss auf den Aktienwert haben, wirkt ihre regelmäßig jährliche Wiederkehr zumindest bestärkend für das getätigte Investment. In diesem Sinne genießen Sie die Dividenden und den Frühling!

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Sie erreichen den Autor unter thomas.beilner@uni-erfurt.de.