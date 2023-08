Geldanlage wie früher?

Thomas Beilner bewertet die Kapitalanlage in der Zeitenwende.

Die Zeiten ohne oder sogar negativer Zinsen scheinen vorbei zu sein. Es gibt für die Geldanlage wieder Zinsen. Das ist zunächst eine gute Botschaft. Im Kampf gegen die Inflation haben vor kurzem erwartungsgemäß sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen um einen weiteren Viertelprozentpunkt angehoben. Sie sind jetzt in Europa bei 3,75 Prozent und in den USA in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent.

Blickt man zurück in die 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts, so erbrachten 10-jährige Bundesanleihen eine Verzinsung von über 10 Prozent. Die Geldanlage erfolgte zum überwiegenden Teil in Anleihen mit festen Zinseinnahmen und wurde ergänzt um eine je nach Risikoneigung abgestimmte Aktienbeimischung.

Stehen uns diese Zeiten für die Geldanlage wieder bevor und steigen die Zinsen weiter an? In der Tat zeigt der langfristige Blick in die Vergangenheit ein Auf und Ab der Zinsen unter Schwankungen. Die Folgerung allerdings, dass uns jetzt 40 Jahre Zinsanstieg bevorstehen, wäre wenig seriös und fundiert, denn die Epochen sind zu verschieden. Aktuell haben wir es mit einer Zeitenwende als Systemkrise zu tun. Die Welt ist strukturell instabil geworden. Wir haben nicht nur Krieg in Europa, die Rückkehr der Inflation an den Märkten, sondern auch die großen Themen der Re-Globalisierung, Klima- und Energiekrise, Digitalisierung und Demografie.

Diese Zeitenwende erzeugt die „VUCA-Welt“. Das Akronym, von dem US-Militär nach dem Ende des kalten Krieges geprägt, steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität und verursacht in der Summe Unwissenheit, mit der sich auch die Kapitalanleger beschäftigen müssen. Durch neue Technologien und zunehmende Regularien verändern sich die Marktbedingungen häufig und stark, neue Mitbewerber mit innovativen Produkten treten auf und Produktlebenszyklen werden eher kürzer. Das erzeugt Unsicherheit hinsichtlich der Funktionalität von Geschäftsmodellen, Entscheidungen für neue Technologien bis hin zu künftigen Berufsbildern. Diese Komplexität macht es schwierig, die Ursachen und Wirkungen der einzelnen Entwicklungen nachzuvollziehen und Neuerungen der Geschäftsmodelle vorherzusagen und konsequent umzusetzen. Die Ambiguität schließlich bezieht sich auf die unterschiedliche Interpretation von Informationen, die verhindert, dass strategische Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells mutig ergriffen werden.

Kurzfristig müssen wir durch eine Zeit der Unsicherheit gehen, mittelfristig die großen Aufgaben verstehen und gestalten, um dann langfristig große Chancen ergreifen zu können. Was bedeutet die Zeitenwende mit den strategischen Trends für den Kapitalanleger, der auch noch seine individuellen Prämissen unter einen Hut bringen muss? Wie es der kürzlich verstorbene und mit dem Nobelpreis ausgezeichnet Wissenschaftler Harry Markowitz beschreibt, ist die Streuung des Anlagebetrages gemäß der persönlichen Risikoeinstellung und -bereitschaft über verschiedene Anlageklassen ratsam. Wichtig dabei ist, sich selbst ein Szenario für die Effekte aus der Zeitenwende abzuleiten, um im Ergebnis eine persönliche Einschätzung von Inflation, Zinsen, wirtschaftlichem Wachstum und Konjunktur zu erhalten. Diese fundamentalen Rahmendaten bestimmen in einem nächsten Schritt das Produktuniversum für die Kapitalanlage.

Sei es das Aktieninvestment mit individuellen Akzenten in Branchen, das Investment in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Rententeilsegmenten und Laufzeitenstrukturen bis hin zum Investment in Gold und Währungen. Die Geldanlage ist nicht wie früher. Sie sind gefordert, Ihre Bewertung vorzunehmen.

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Sie erreichen den Autor unter thomas.beilner@uni-erfurt.de.