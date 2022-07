Herzlichen Glückwunsch, Herr Markowitz!

Erfurt. Thomas Beilner gratuliert zu 70 Jahren Portfolio-Theorie.

Das Vermögen auf verschiedene Anlageklassen aufzuteilen, um damit bei akzeptablem Risiko eine auskömmliche Rendite in der Vermögensanlage zu erwirtschaften, ist der Ausgangspunkt der modernen Portfolio-Theorie. Grundsätzlich führt die Bildung von Portfolios zu einer Reduktion des Risikos, da sich Schwankungen von Einzelpositionen teilweise kompensieren. Damit hat das Portfolio in seiner Gesamtheit weniger Schwankungen und das Risiko ist diversifiziert.

Der Hauptbeitrag der Portfolio-Theorie von Markowitz ist allerdings die mathematische Bestimmung von effizienten Portfolios, die in Bezug auf Rendite und Risiko anderen Portfolios überlegen sind. Vor 70 Jahren veröffentlicht er im Journal of Finance den Aufsatz „Portfolio Selection“ und legt die Basis für die moderne Finanzmarkttheorie. Wie ist es dazu gekommen?

Der heute 94-jährige Harry Max Markowitz wird am 24. August 1927 in Chicago geboren. Er studiert Wirtschaftswissenschaften an der University of Chicago und beschäftigt sich schon während der Studienzeit mit der linearen Programmierung zur Optimierung von Zielfunktionen. Dies ist zu der damaligen Zeit ein neues Forschungsgebiet. Unternehmen sollen Aussagen treffen können, wie viele Produkte sie bei gegebenen Ressourcen herstellen können.

Anfang der 1950er-Jahre, so berichtet er selbst, wartet er im Vorzimmer seines Doktorvaters zusammen mit einem Börsenmakler, um sein Dissertationsthema zu besprechen. Man kommt ins Gespräch. Der Börsenmakler schlägt ihm vor, die Ansätze der linearen Programmierung mit der Investitionstheorie zu verbinden und statt auf die Produktionsplanung sie auf die Kapitalanlage anzuwenden.

Markowitz formuliert die Zielfunktion eines Anlegers: Maximiere die Rendite meiner Kapitalanlage bei einem gegebenen Risiko, oder minimiere das Risiko meiner Kapitalanlage bei einer gegebenen Rendite. Er liefert die erste mathematische Fundierung für die alte Börsenregel „Tu nie alle Eier in einen Korb“, die heute als Streuung oder Diversifikationseffekt bezeichnet wird. Dabei ist die Korrelation das Maß für die Gesamtheit der Schwankungen der Kapitalanlagen. Ist die Korrelation negativ, sind die Schwankungen gegenläufig. Ist sie positiv, sind sie gleichgerichtet.

Doch wie soll sich ein Anleger nun entscheiden? Ein Portfolio ist aus Sicht eines risikoscheuen Anlegers dann sinnvoll, wenn bei gleichem Risiko kein anderes Portfolio mit einer höheren Rendite existiert, bei gleicher Rendite kein anderes mit einem geringeren Risiko und keins mit höherer Rendite bei gleichzeitig geringerem Risiko. In diesem Zusammenhang spricht man von effizienten Portfolios. Für diese Effizienzkriterien leitet Markowitz die Gleichungen zur Bestimmung einer Effizienzkurve ab. Er weitet die bis dahin vorherrschende eindimensionale Betrachtungsweise auf die zwei Dimensionen Anlagerendite und -risiko, ergänzt um die Korrelation der in einem Portfolio sich befindenden Wertpapier.

Gleichwohl ist der Ansatz von Markowitz nicht frei von praktischen Problemen. Die Ableitung effizienter Portfolios erfolgt unter Verwendung historischer Daten, die keine Basis für künftige Entwicklungen sind. Auch ist es herausfordernd, ein der Risikoneigung entsprechendes effizientes Portfolio zu finden. Dennoch revolutioniert der Ansatz von Markowitz die bis dahin herrschende Finanzmarkttheorie. Diese Pionierarbeit ist zurecht im Jahr 1990 mit dem Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Markowitz!

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Sie erreichen den Autor unter thomas.beilner@uni-erfurt.de.