Mut zu mehr Adam Smith!

Thomas Beilner gratuliert einem Ausnahmeökonomen

Jetzt im Juni feiert der schottische Moralphilosoph und Ökonom Adam Smith seinen dreihundertsten Geburtstag. Er wird als der Urvater der Nationalökonomie, des Wirtschaftsliberalismus und mit dem gern verbreiteten Klischee als ein „Marktradikaler“ bezeichnet, der insbesondere eine Politik der „unsichtbaren Hand“ freier Märkte, Unternehmertum und Freihandel fordert.

Richtig ist, dass er zu Beginn der ökonomischen Wissenschaft gelebt und gearbeitet hat. Die Gedanken über die Vorzüge liberaler Ordnungen gibt es allerdings schon seit der Aufklärung, die Smith beeinflusst haben. Sein großer Verdienst ist die Verdichtung und Systematisierung all dieser Elemente, um die Grundsätze, Ursachen und Zusammenhänge herauszuarbeiten, wie das Selbstinteresse eines Menschen und das Gemeinwohl miteinander verknüpft sind, um Wohlstand und Existenzsicherung anzustreben.

Smith lebt in der Zeit des Merkantilismus. Dieser ist von Protektion und staatlicher Intervention geprägt, den er kritisiert, aber kein schrankenloses, radikales Laissez-faire und damit einen Nachtwächterstaat fordert. Vielmehr soll der Staat einen Ordnungsrahmen für die äußere und innere Sicherheit, Bildung, Verbesserung der Infrastruktur und eine gerechte Besteuerung errichten, damit jede Form von Arbeit ihren vollen Wert entfalten kann. Gleichwohl ist er von der Zurückhaltung des Staates überzeugt. Die Menschen sollen ihren Leistungswillen auf Basis ihres durch Eigenliebe begründeten Selbstinteresses (nicht durch den Egoismus) verorten.

In der Summe dient dieses Verständnis dem Staat und Gemeinwesen. Literarisch steht das Gebäude von Smith auf drei Säulen: Der Theorie der ethischen Gefühle, dem Wohlstand der Nationen und Essays über philosophische Gegenstände. Meistens wird allerdings mit Smith sein Werk „Wohlstand der Nationen“ verbunden, das im Jahr 1776 zum ersten Mal erscheint, den Siegeszug um die Welt antritt und ein Durchbruch im wirtschaftlichen Denken zur Theorie individueller Freiheit, Entscheidung und Verantwortung ist. In der Trilogie entsteht eine neue Ordnungstheorie für Ethik, Markt und Staat. Diese Gedanken werden von den Gründervätern der USA genauso wie von den preußischen Reformern sehr geschätzt.

Wie würde Smith die heutige wirtschaftliche Lage beurteilen?

Unverändert würde er die Meinung vertreten, dass der Staat sich in Zurückhaltung üben und einen Ordnungsrahmen vorgeben soll, um die wirtschaftliche Produktivität und den Wohlstand zu mehren. Sehr interessieren würde ihn die künstliche Intelligenz, die der Schlüssel zur ökonomischen Wertschöpfung aus Daten ist und die heutige Ordnung der Wirtschaft in all ihren Bereichen revolutioniert.

Muster in Daten zu erkennen, Prozesse zu steuern, Entscheidungen zu treffen, aus Daten zu lernen, also effizienter als Menschen zu arbeiten ist eine Evolution für die klassische makroökonomische Produktionsfunktion. Skeptisch eingestellt wäre er gegenüber Fiatgeld wie den Euro, der keine Deckung über Gold oder andere Rohstoffe und keinen Schutz vor Inflation aufweist. Ausufernde Staatsschulden würde er ablehnen, wenn sie nicht der Investitionen in Bildung und Infrastruktur dienen.

Die Tendenz zur Deglobalisierung, der Schutz der heimischen Industrie vor ausländischer Konkurrenz, die Erhebung von Zöllen und jegliche protektionistische Politik würde für Smith mit Wohlfahrtsverlusten und geringem Wirtschaftswachstum verbunden sein. Über mangelnde Arbeit müsste er sich heute nicht beklagen. Also: Warum nicht mehr Mut zu Adam Smith?

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Sie erreichen den Autor unter thomas.beilner@uni-erfurt.de