Über Goethe, Dollar und Bitcoin

Thomas Beilner berichtet vom Vertrauen in Währungen

Im ersten Akt von Faust II lässt Goethe in der berühmten Geldschöpfungsszene den Kanzler sagen: „Zu wissen sei es jedem, der´s begehrt: Der Zettel hier ist tausend Kronen wert.“ Papier wird zu Fiat-Geld (statt Bindung an Sachwerten, Bindung an Vertrauen). Goethe hat das Kernproblem der heutigen auf Papiergeld basierenden Geldpolitik treffend analysiert und literarisch fixiert. Immerhin ist er Finanzminister am Weimarer Hof und mit Staatsfinanzen, Papiergeld und Inflation vertraut. Ob US-Präsident Richard Nixon vor dem 15. August 1971 Goethes Faust II gelesen hat, ist nicht belegt.

An diesem Tag wird die physische Golddeckung 35 US-Dollar für 1 Feinunze für die Weltwährung aufgegeben. Das System von Bretton Woods aus dem Jahr 1944 ist beendet, Gold und US-Dollar sind entkoppelt und der US-Dollar ist Fiat-Geld. Die Folgen: Die US-Notenbank muss nicht mehr auf die Golddeckung achten, die US-Regierung kann eine Defizitpolitik fahren, hierdurch wertet der US-Dollar ab, die Verbraucherpreise steigen und damit die Inflation.

Die damaligen Zinsen sind zwar hoch, die Inflationsrate ist jedoch höher. Die Anleger erleiden– wie heute auch – einen Kaufkraftverlust. Grundlegende ökonomische Gesetze werden missachtet. Also zurück zu einer Golddeckung oder sogar Bitcoin als Alternative nutzen? Wie schon Goethe es beschrieben hat, ist der Wert einer Währung abhängig von dem Vertrauen in die Finanzpolitik eines Landes oder einer Währungsgemeinschaft und der hieraus resultierenden Stabilität für die Währung. Je verantwortungsvoller die Regierungen und Notenbanken mit diesem Vertrauen umgehen, je stabiler ist eine Währung. Der Euro oder Dollar als Fiat-Geld ist nicht die Ursache für die jetzt wieder anziehende Inflation, sondern als Gründe sind die expansive Geldpolitik der Notenbanken und die Schuldenpolitik vieler Staaten anzuführen. Gleichwohl hat das „Gelddrucken“ in Form des Quantitative Easing in der Krise zu einer Beruhigung geführt, muss aber beendet werden.

Steigt der Bitcoin zu einer neuen Ankerwährung auf? Satoshi Nakamoto (ein Pseudonym dessen Identität unbekannt ist) will im Jahr 2008 eine neue Finanzwelt schaffen, in der niemand mehr in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen und den Wert einer Währung beeinflussen kann. Sein kreiertes Zahlungssystem, unabhängig von staatlichem Einfluss, einer Zentralbank, Regulierung und existierenden Finanzsystemen, soll eine faire und transparente Gegenwelt von Zahlungsprozessen bilden. Es ist ein dezentrales und selbstverantwortliches Netzwerk, das keine übergeordnete Steuerungsinstanz besitzt. Maximal können 21 Millionen Bitcoins geschürft werden. Aktuell sind rund 18,7 Millionen im Umlauf. Kann eine begrenzte Angebotsmenge eine Volkswirtschaft steuern?

Mit Blick auf Staaten, in denen die Landeswährung kein Vertrauen genießt, können Bitcoins Menschen ohne Konto einen Zugang zum Finanzsystem verschaffen. In einer etablierten, wachsenden Volkswirtschaft mit einer stabilitätsorientierten Geldpolitik können weder mit Gold noch Bitcoin eine Steuerung durchgeführt werden. Die Stütze kann nur über eine flexible und theoretisch unbegrenzte Geldmenge im Geldsystem erfolgen. Die hieraus resultierende Verantwortung für das Vertrauen und die währungspolitische Stabilität liegt allein bei den handelnden Regierungen und Notenbanken, die den Rahmen für die volkswirtschaftlichen Funktionen einer Währung festlegen. Das war schon bei Goethe, dem US-Dollar und ist auch bei Bitcoin so.

(Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Er studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt am Main und promovierte an der Universität Bayreuth.)