Geldregen für junges Unternehmen aus Jena: Europäische Union steigt mit 10 Millionen Euro ein

Jena. Mit einer Weltneuheit will die Jenaer Neugründung IDloop die Abfertigung an Flughäfen beschleunigen: Das hat das Team entwickelt.

Die Europäische Kommission hat das Jenaer Startup IDloop für eine Förderung von zehn Millionen Euro ausgewählt. Das Unternehmen hat den nach eigenen Angaben weltweit ersten 3D-Scanner entwickelt, der Fingerabdrücke berührungslos und mit mikroskopischer Auflösung aufnimmt.

Die Europäische Union unterstützt die Weiterentwicklung des Systems zur Marktreife im Rahmen ihres „EIC Accelerator“ Programms mit zehn Millionen Euro, aufgeteilt in Fördermittel und Investitionen durch den EIC Fonds, teilte IDloop am Donnerstag mit. Man sei das erste Unternehmen aus Mitteldeutschland, das sich für dieses Programm qualifiziert hat.

Biometrische Bilderfassung in hoher Geschwindigkeit

„Die mikrometer-genaue Erfassung bewegter Objekte, zum Beispiel der Hand in unserem Scanner, zählt zu den herausfordernden Aufgaben der biometrischen Bilderfassung“, sagt Geschäftsführer Jörg Reinhold. Mit Hochleistungs-Grafikprozessoren und Software auf Basis künstlicher Intelligenz sei es gelungen, alles in einem einfach zu bedienenden Gerät von gerade einmal 15 mal 15 mal 15 Zentimeter Größe unterzubringen.

Herzstück ist die optische 3D-Aufnahmetechnik von IDloop die bei jedem Menschen einzigartigen Merkmale des Fingerabdrucks kontaktlos mit mikroskopischer Auflösung und im Bruchteil einer Sekunde erfasst. Die Probanden und Probandinnen halten für kurze Zeit eine Hand über die Optik, dabei nimmt der Scanner das 3D-Abbild auf. Die Bildaufnahme beider Hände einschließlich der Umrechnung in zweidimensionale Bilder zum Abgleich mit klassischen Datenbanken nimmt weniger als zehn Sekunden in Anspruch.

Beschleunigung im internationalen Reiseverkehr

„Das beschleunigt die Abfertigung zum Beispiel im internationalen Reiseverkehr deutlich“, sagt Reinhold. Außerdem erhöhe die Detailgenauigkeit der neuartigen 3D-Aufnahmetechnik die Treffsicherheit beim Datenbankabgleich und beim Aufdecken von Fälschungen. Zudem sei das System im Vergleich zu heutigen kontaktbasierten Scannern hygienisch.

Die Technik von IDloop kann zum Beispiel bei Zugangs- und Grenzkontrollen sowie beim Beantragen und dem Abgleich biometrischer Identifikationsdokumente genutzt werden, aber auch in der Kriminalistik oder bei der Registrierung von Wählern. Das Unternehmen mit inzwischen zwölf Ingenieurinnen und Ingenieuren gewann 2022 den Thüringer Innovationspreis in der Kategorie Licht und Leben.

„Das Projekt ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie thüringische Unternehmen und Forschungseinrichtungen Hand in Hand mit Europa arbeiten. So kommt Technologie aus Thüringen in die ganze Welt“, sagt Marion Walsmann (CDU), Abgeordnete aus Thüringen im Europäischen Parlament.

