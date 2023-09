269 befristete Verträge von VW-Beschäftigten in Zwickau werden nicht verlängert.

Autobauer Geringe Nachfrage nach E-Autos: Jobabbau bei VW in Zwickau

Zwickau Die Zwickauer Auto-Schmiede gilt im VW-Konzern als Vorreiter beim Umstieg auf E-Autos. Doch die Nachfrage nach diesen Autos ist gering - mit Folgen für die Beschäftigten mit befristeten Verträgen.

Volkswagen baut zahlreiche Stellen in seiner Elektroauto-Fabrik in Zwickau ab. 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen, würden nicht verlängert, teilte das Unternehmen mit.

Auch der Schichtbetrieb müsse voraussichtlich angepasst werden. Das konkrete Vorgehen werde in den nächsten Tagen mit der Arbeitnehmervertretung abgestimmt. Für Donnerstag war in dem Werk eine Betriebsversammlung einberufen.

Als Grund wurde „die aktuelle Marktsituation“ genannt. Angesichts hoher Inflation und rückläufiger Förderprämien halten sich Käufer bei Elektroautos zurück. Im Zwickauer Werk werden ausschließlich E-Autos gebaut für die Marken Volkswagen, Audi und Cupra. Befürchtet wird, dass weitere Beschäftigte mit befristetem Vertrag nun ein ähnliches Schicksal treffen könnte und sie ihren Arbeitsplatz räumen müssen. In der Fabrik arbeiten rund 10.700 Menschen.