13 Thüringer Immobilien werden im Herbst versteigert

Erfurt/Leipzig. Anfang September werden für 13 Thüringer Immobilien neue Besitzer gesucht. Einige davon sind eher ungewöhnlich.

Auf dem Immobilienmarkt wirft bereits der Herbst seine Schatten voraus: Die Sächsische Grundstücksauktionen AG, die ausschließlich freiwillig eingelieferte Häuser und Grundstücke versteigert, hat den Katalog für ihre Herbst-Auktionen veröffentlicht. Demnach kommen am 1. September in Leipzig und am 5. September in Dresden insgesamt 77 Immobilien im Auftrag privater und gewerblicher Grundstückseigentümer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Deutschen Bahn AG, der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft, der Länder Sachsen und Bayern sowie von Kreditinstituten und Kommunen unter den Hammer. 13 dieser Objekte stammen aus Thüringen.

Villa für mindestens 19.000 Euro

Steht leer und muss umfassend saniert werden: eine Villa in Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG

Zu ihnen gehört eine Dreifelderhalle in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis), die im Februar 2022 wegen erheblicher Baumängel gesperrt wurde. Angedeutet hatte sich dieser Schritt schon lange vorher: Denn seit 2011 schwebte über der Halle, die 1975 für eine Polytechnische Oberschule errichtet worden war, das Damoklesschwert der Schließung. An allen Ecken und Enden zeigte sich der Investitionsstau. Vor anderthalb Jahren musste die Kreisverwaltung schließlich die Reißleine ziehen. Ursprünglich sollte die Halle, deren Schließung vor allem die Handballer der VSG Oberdorla traf, verkauft werden. Da das aber nicht gelang, soll nun bei der Versteigerung ein neuer Besitzer gefunden werden. Das Mindestgebot liegt bei 125.000 Euro.

Angeboten werden daneben unter anderem eine 1922 gebaute, derzeit leer stehende Villa in Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) für mindestens 19.000 Euro und das Bahnhofsgebäude in Buttstädt (Landkreis Sömmerda/15.000 Euro).

Mehr unter: www.sga-ag.de