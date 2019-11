Griechische Fahnder machen in Badehose Jagd auf Steuersünder

Das Essen war lecker. Aber die Rechnung schlug den Gästen auf den Magen: 836,20 Euro verlangte der Kellner eines Strandrestaurants auf der griechischen Schickeria-Insel Mykonos von den amerikanischen Urlaubern. Allein 640,40 Euro berechnete das Restaurant für sechs Portionen Calamari mit Salat. Pro Bier wurden 25 Euro fällig. 18 Euro für einen Tomatensaft rundeten die Rechnung ab. Kein Einzelfall. In den sozialen Medien erzählen Urlauber immer wieder von schamloser Abzocke auf griechischen Urlaubsinseln.

So berichtete ein britischer Tourist, man habe ihm auf Mykonos 130 Euro für zwei Glas Prosecco berechnet. Die griechischen Behörden sind alarmiert. Nicht nur wegen des schlechten Lichts, das solche Wucherpraktiken auf den Griechenland-Tourismus werfen. Sondern auch, weil viele Gastwirte ihre überhöhten Einnahmen auch gegenüber dem Fiskus verschleiern. Darum rücken jetzt die Steuerfahnder aus.

Finanzbehörden melden erste Erfolge

Rund 50.500 Überprüfungen haben die Finanzbehörden für die Sommermonate angekündigt – in Großstädten wie Athen, Thessaloniki, Piräus und Patras, aber auch auf den Ferieninseln in der Ägäis und im Ionischen Meer. Um unerkannt zu bleiben, schlendern die Steuerfahnder in Shorts und T-Shirt durch die Andenkenläden oder mischen sich als Urlauber getarnt in Badehose unter die Gäste einer Strandbar.

Jetzt melden die Finanzbeamten erste Erfolge. Im Juni überprüften sie 7735 Restaurants, Hotels, Bars, Tavernen, Dienstleister und Einzelhandelsgeschäfte. In jedem dritten Fall stellten die Fahnder Steuerverstöße fest.

Die Steuermoral ist regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. In Heraklion auf Kreta geht es mit 28 Beanstandungen bei 100 Prüfungen noch relativ ehrlich zu. Im benachbarten Rethymnon stellten die Fahnder sogar nur bei jeder fünften Überprüfung Verstöße fest. Dafür gab es auf der Insel Santorin in 56 Prozent aller Fälle Beanstandungen.

Griechenlands Schuldenkrise – auch Steuerhinterziehung ursächlich

Die Steuerhinterziehung gilt als eine der Ursachen der griechischen Schuldenkrise. Nach einer Untersuchung der Athener Denkfabrik Dianeosis entgehen dem Fiskus durch die Steuerhinterziehung jährlich elf bis 16 Milliarden Euro.

Das entspräche sechs bis neun Prozent des griechischen Bruttoinlandsprodukts. Experten des Athener Finanzministeriums schätzen, dass sich allein das Volumen der hinterzogenen Mehrwertsteuer im Jahr auf rund sechs Milliarden Euro beläuft. Das wäre mehr als ein Zehntel der gesamten jährlichen Steuereinnahmen.

Vor allem in der Gastronomie fließt viel Geld an den Registrierkassen vorbei. Die Methoden der Steuerhinterzieher werden immer raffinierter. Auch wenn der Gast eine Quittung bekommt, heißt das nicht, dass der Wirt den Betrag auch versteuert – der Beleg könnte aus einer zweiten, nicht beim Finanzamt registrierten Kasse stammen.

Und manche Einzelhändler betreiben Kartenterminals, die nicht in Griechenland angemeldet sind, sondern im benachbarten Bulgarien. Dann fließt das Geld direkt auf ein dortiges Bankkonto.

Taxifahrer gelten beim Fiskus als die schwärzesten Schafe

Nicht nur in Boutiquen, Bars und Restaurants werden Einnahmen an den Büchern vorbeigeleitet. Viele Betreiber griechischer Autowaschanlagen verstehen sich offenbar nicht nur auf die Reinigung von Fahrzeugen, sondern auch auf die Geldwäsche: Die Steuerfahnder stellten in diesen Betrieben bei 75 Prozent der Prüfungen Unregelmäßigkeiten fest. Auch Friseure, Nagelstudios, Blumenhändler und Moped-Vermieter hinterziehen überdurchschnittlich häufig Steuern.

Die schwärzesten Schafe sind die griechischen Taxifahrer: Bei mehr als acht von zehn Überprüfungen stießen die Steuerinspekteure auf Verstöße: Mit manipulierten Taxametern werden häufig nicht nur Urlauber mit überhöhten Fahrpreisen übers Ohr gehauen, sondern auch der Fiskus geschädigt.

Wenn die Fahnder fündig werden, leiten sie nicht nur Steuer-Strafverfahren ein. Sie können das betroffene Unternehmen auch für mehrere Tage schließen. So erging es jetzt dem türkischen Star-Koch Nusret Gökce, besser bekannt als „Salt Bae“. Er betreibt ein Restaurant auf Mykonos. Ein gutes Steak kann hier schon mal 500 Euro kosten. Die Steuerfahnder machten den Laden im Juni für 48 Stunden dicht, nachdem sich herausstellte, dass der Geschäftsführer Einnahmen von 25.800 Euro nicht versteuert hatte.