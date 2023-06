Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die am Heizungsstreit beteiligten Akteure der Ampel-Koalition "dringend gebeten", die Auseinandersetzungen "in den nächsten Wochen" zu beenden. Streit sei aber normal "nach Jahren des Stillstands", sagte Scholz.

Berlin. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Das neue Heizungsgesetz und die kommunalen Wärmepläne der Ampel-Koalition im Überblick.

Das Thema Wärmewände bestimmt aktuell die deutsche Politik: Die Ampel-Koalition will Deutschland bis 2045 klimaneutral machen – das "wie" löste bisher allerdings zahlreiche Diskussionen aus. Nach Angaben aus dem Bauministerium hat sich die Ampel grundsätzlich auf ein Gesetz für kommunale Wärmepläne geeinigt. Der zuvor umstrittene Entwurf wurde diese Woche zur Anhörung an die Bundesländer und an Verbände geschickt, so eine Ministeriumssprecherin. "Der bisherige Versendewiderspruch während der Ressortabstimmung wurde aufgehoben.“ Zuvor hatten FDP-geführte Ministerien Bedenken angemeldet.

Jetzt könne dieser eng mit dem ebenfalls umstrittenen Heizungsgesetz verknüpfte Entwurf "in einer angemessenen Zeit beraten werden", hieß es aus dem Bauministerium. Allerdings herrscht sowohl beim strittigen Heizungsgesetz als auch beim neuen Gesetz zur Wärmeplanung auf Verbraucherseite Unklarheit. Ein Überblick über die neuen Gesetze zur Wärmewände.

News-Ticker zum Thema: Die aktuellen Entwicklungen und News im Ratgeber zum Thema Heizung und Heizen auf einen Blick

Heizung: Was fordert Habeck im Gesetzesentwurf?

Wirtschaftsminister Robert Habeck will die Wärmewende massiv beschleunigen. Der Entwurf des umstrittenen Heizungsgesetzes sieht vor, Gas- und Ölheizungen zu tauschen und stattdessen auf erneuerbare Energien wie Wärmepumpen setzen. Nach Habecks Plan sollen ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden, die Wärme aus mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien herstellen.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die ab 2024 eine neue Heizung einbauen, dürfen somit ausschließlich auf klimaneutrale Technologien zurückgreifen, also Wärmepumpen oder Fernwärme. Fossile Brennstoffheizungen, die mit Gas oder Heizöl betrieben werden, sind dem Entwurf zufolge nicht mehr erlaubt. Lesen Sie dazu: Heizung älter als 30 Jahre: Droht Ansturm auf Gasheizung?

Eine einzige Ausnahme sieht der Entwurf für das neue Heizungsgesetz vor: Bei kaputten Heizungen haben Betroffene drei Jahre mehr Zeit für die Erneuerung. Außerdem sind massive Förderprogramme im Gespräch. Wer ab dem kommenden Jahr auf eine Wärmepumpe oder eine andere Form des erneuerbaren Heizens umsteigt, soll dafür Geld vom Staat bekommen. Die Höhe und weitere Einzelheiten müssen noch abschließend entschieden werden.

Heizungspläne aktuell: Was bedeutet das Wärmeplanungsgesetz?

Das Wärmeplanungsgesetz nimmt wiederum Länder und Kommunen in die Pflicht: Sie sollen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Für Großstädte sollen diese Wärmepläne bis Ende 2026 fertig sein, kleinere Städte sollen zwei Jahre länger Zeit haben. Dazu sollen unter anderem Netzbetreiber und Industrieunternehmen Daten zu Energieträgern und Verbräuchen bereitstellen.

Die Wärmepläne der Kommunen sollen eine wichtige Orientierung für Bürgerinnen und Bürger sein, weil sie so erfahren, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird – oder sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe umrüsten sollten. (fmg/dpa)