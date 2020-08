Hoff: Statt Flughafen schließen erstmal Perspektiven finden

Hoff teile zwar die Einschätzung, dass der Flughafen in einer schwierigen Situation sei. Es gehe jedoch nicht darum, über eine Stilllegung nachzudenken, sondern darüber, wie die Arbeitsplätze gesichert werden könnten, sagte Hoff am Montag in Erfurt.

Rechnungshofpräsident Sebastian Dette hatte den Flughafen am Wochenende infrage gestellt. „Wenn es keine zusätzliche Nutzung gibt, muss man den Flughafen notfalls stilllegen“, hatte Dette der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Bei dem vom Rechnungshof berechneten Zuschussbedarf von täglich 40.000 Euro gehe es um das Jahr 2019, in das die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania falle, sagte Hoff. Hinzu kämen bisher neun Millionen Euro, die jährlich für Kredite gezahlt werden müssten, mit denen der Flughafen ausgebaut worden war. Diese Zahl verringere sich auf fünf Millionen Euro in diesem Jahr. 2024 müssten keine Verbindlichkeiten mehr abgetragen werden. Er finde es schwierig, dass Dette diese Betrachtung nicht angestellt habe, sagte Hoff.

Der Minister bezeichnete den Flughafen als wichtige Infrastruktur. Es müsse eine ergebnisoffene Zukunftsdiskussion geführt werden. Nach seinen Angaben gibt es am Flughafen 514 Arbeitsplätze, weitere 1770 seien zumindest indirekt von ihm abhängig.

Der Rechnungshofpräsident hatte betont, das Land könne nicht völlig am Bedarf vorbei jährlich Millionenbeträge als Liquiditätshilfe zahlen. Er verlangte, dass nach wirtschaftlichen Alternativen zum reinen Charterflugverkehr und damit einer sinnvollen Nutzung des Airports gesucht wird.

Derzeit gibt es wöchentlich nur einzelne Flüge von Erfurt in Urlaubsregionen. Das Areal ist einer der größten deutschen Parkplätze für Flugzeuge, die am Boden bleiben müssen.