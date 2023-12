Längst sind die Neubauzahlen für Wohnungen in Deutschland eingebrochen. Das liegt nicht nur an externen Faktoren wie gestiegenen Zinsen.

Berlin Bei Neubaukosten liegt die Bundesrepublik europaweit an der Spitze. Wenn der Staat die Abgabenlast nicht senkt, wird Bauen unbezahlbar.

In Deutschland ist Bauen zu teuer – und das liegt nicht nur an externen Faktoren wie gestiegenen Zinsen oder Problemen bei der Verfügbarkeit von Baustoffen. Neubauwohnungen kosten in Deutschland in der Entstehung durchschnittlich 5.150 Euro pro Quadratmeter – damit liegt das Land in europäischen Vergleich auf einem Spitzenplatz. Besonders besorgniserregend: 37 Prozent der Kosten sind auf staatliche Abgaben wie zum Beispiel die Grunderwerbssteuer zurückzuführen.

Die hohe Abgabenlast zeigt auch: Dass bei Wohnungen die Neubauzahlen einbrechen, ist zu einem guten Teil ein hausgemachtes Problem. Der Staat kassiert zu viel. Das macht Bauen noch unattraktiver. Bund und Länder hatten sich bei einem Wohnungsbaugipfel auf erste kostenreduzierte Maßnahmen geeinigt. Der Wumms im Wohnungsbau ist bislang jedoch ausgeblieben.

Wohnungsbau: Warum die Krise auch gesellschaftliche Folgen hat

Alle Beteiligten müssen sich fragen, womit schnell für Entlastung zu sorgen wäre. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Auch ein temporäres Aussetzen der Grunderwerbssteuer in den Ländern könnte dazugehören. Denn klar ist: Wer erst gar nicht baut oder kauft, zahlt eben auch keine Steuern. Grundsätzlich müssen auch Bauordnungen entschlackt, Vorgaben vereinfacht und vereinheitlicht werden. Das würde auch den Kostenfaktor Bürokratie bändigen.

Der schleppende Wohnungsbau lässt schlimme Folgen befürchten. Dazu zählt nicht nur, dass jetzt vermehrt Baufirmen und Bauträger schlapp machen, was die Wirtschaft schwächt. Gesellschaftlich problematisch ist, dass es bereits heute zu wenig Wohnungen gibt. Kann jetzt nur noch teuer gebaut werden, hat das Auswirkungen auf die Höhe der künftigen Mieten. Die Baukrise, sie birgt deswegen auch erheblichen Sprengstoff im sozialen Bereich.