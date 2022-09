Kleine Hoffnung für das Eschenbach-Porzellanwerk in Triptis

Triptis. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee informierte sich beim Besuch des Triptiser Traditionsbetriebs am Donnerstag über die derzeitige Situation.

Als die Nachricht der Schließung aufgrund der explodierten Energiepreise der Eschenbach Porzellan Group - Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH in der vergangenen Woche die Runde machte, schlug das nicht nur in Triptis und im ganzen Saale-Orla-Kreis hohe Wellen, sondern offensichtlich auch in der Landeshauptstadt. So hatte sich am Donnerstagnachmittag Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) auf den Weg gemacht, um sich vor Ort in dem Triptiser Traditionsbetrieb über die Situation zu informieren.

In der Gesprächsrunde legten Geschäftsführer Rolf H. Frowein und der Technische Leiter Frank Meinhardt-Ruppin dem Wirtschaftsminister ausführlich die Hintergründe dar, die zu dem Entschluss geführt hatten, die Produktion trotz voller Auftragsbücher zum Ende des Jahres einzustellen und nicht erst einmal in Kurzarbeit weiterzumachen. Mehrere Faktoren würden dabei eine Rolle spielen, erläuterte Frank Meinhardt-Ruppin. Neben den Energiepreisen, die ab Januar 2023 auf das Sechsfache der bisherigen Kosten steigen, sei das größte Problem, dass man durch die Preissteigerungen und die schwindende Kaufkraft nicht absehen könne, wie viel Porzellan überhaupt verkauft werde. Dadurch arbeite der Betrieb zu nicht kalkulierbaren Preisen. Grundsätzlich müsse das Unternehmen aber in der Lage sein, kostendeckend zu produzieren. Auch sei bei Kurzarbeit nicht gewährleistet, die Mitarbeiter zu halten. Gerade wenn systemrelevante Angestellte gehen würden, könne die Produktion nicht mehr aufrecht erhalten werden. „Wir brauchen Planungssicherheit“, sagte Frank Meinhardt-Ruppin.

Es muss Fundamentales passieren

Wolfgang Tiefensee verwies indes im Gespräch darauf, dass mit dem nun dritten beschlossenen Entlastungspaket der Bundesregierung auch die mittelständischen und energieintensiven Unternehmen bedacht würden, die bisher zu wenig im Fokus gestanden hätten. Klar sei, dass im kommenden Jahr „Fundamentales passieren“ und „viel Geld in die Hand“ genommen werden müsse, um das Überleben der Betriebe zu sichern.

Auch die angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission, den Gas- vom Strompreis zu entkoppeln, Einkaufsgemeinschaften zu bilden und einen europäischen Gaspreisdeckel einzuführen, sei ein Schritt in die richtige Richtung und würden „das Übel an der Wurzel packen“, so der Wirtschaftsminister. Einen dringenden Appell sendete Tiefensee an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), den mittelständischen Unternehmen in Handwerk und Industrie spätestens bis 31. Oktober mitzuteilen, was sich genau unter all den Überschriften des Entlastungspakets verbirgt, damit diese letztlich wüssten, wie es weitergehen kann.

Am Ende der Gesprächsrunde sagte Wolfgang Tiefensee: „Ich gehe jetzt mit einem leicht optimistischem Gefühl aus Eschenbach-Porzellan, weil Sie sich eine Tür offen gehalten haben, dass es weiter gehen kann.“ Eine Chance sah ob der dargelegten Punkte nun auch wieder der Geschäftsführer der Porzellanfabrik. „Herr Tiefensee war der erste Politiker, der eine klare Perspektive und einen klaren Zielpunkt mit dem 31. Oktober gegeben hat, die er in die Wirtschaftskonferenzen einbringen will. Wenn das der Politik klar ist, dann gibt es auch wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer für uns“, sagte Rolf H. Frowein nach der Runde. Auch der technische Leiter Frank Meinhardt-Ruppin hielt fest, dass er mit mehr Hoffnung rausgehe, als er in das Gespräch gegangenen sei. „Mit dieser Perspektive kann ich wieder kalkulieren“, stellte er fest. Und damit sei auch an eine mögliche Weiterproduktion in Triptis zu denken, was wiederum dazu führen würde, die bereits ausgesprochenen Kündigungen der Mitarbeiter auf schnellstem Wege zurücknehmen, bevor diese in andere Arbeitsverhältnisse übergehen.

Porzellan-Hersteller Eschenbach in Triptis schließt: Geschäftsführer fühlt sich von Politik im Stich gelassen