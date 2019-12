Kommt mit einer Baupflicht die „leichte Enteignung“?

Knappes Bauland ist ein Grund, warum die Wohnungsnot in vielen Städten größer wird. Nach sechsmonatigen Beratungen hat eine „Baulandkommission“ von Bund, Ländern und Kommunen am Dienstag empfohlen, eigene Liegenschaften vergünstigt bereitzustellen.

Im angeblich „umfangreichen Werkzeugkasten für alle staatlichen Ebenen“ kommt das zuletzt am heftigsten diskutierte Instrument freilich nur in allgemeiner Form und wenig konkret vor. Die Rede ist von einer „Baupflicht“ oder einem „-gebot“, um Lücken in den Städten konsequent zu schließen. Eine Pflicht – in letzter Konsequenz eine leichtere Enteignung?

Auf echte Verschärfungen konnten sich die Fachleute in diesem Punkt nicht einigen, wiewohl die Hamburger Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) mahnte, „wir sind wirklich in einer besonderen Situation in Deutschland“. Noch in diesem Jahr will die Bundesregierung ein neues Baugesetzbuch vorlegen. Was darin vorkommt und wovor die große Koalition eher zurückgeschreckt ist.

Baupflicht? Baulandkommission zeigt die rote Linie der Koalition

Ein Überblick: Die rote Linie der Koalition findet sich in den Vorschlägen der Baulandkommission wieder. Weitere Verschärfungen der Eingriffsmöglichkeiten der Kommunen in Eigentumsrechte würden „nicht verfolgt“, heißt es dort. Das Baugebot ist ein Politikum. Damit könnte man Eigentümer zwingen, ihre Grundstücke innerhalb einer Frist zu bebauen oder alternativ zu verkaufen.

Als Erster hatte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf die Baupflicht gesetzt. Er forderte, sie so zu ändern, dass sie von den Kommunen häufiger als bisher gegen die Eigentümer brachliegender Grundstücke eingesetzt werden kann. Die Städte sollen die Eigentümer einfacher zwingen können, die Flächen mit Wohnungen zu bebauen.

Das passt zur Linie der SPD im Bundestag, die sich eine „Trendwende in der Bodenpolitik“ wünscht. Die öffentliche Hand müsse wieder deutlich mehr Einfluss nehmen als bisher, so SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. Boden sei keine Ware, sondern Gemeingut, sagte er.

Palmer klopft auf den Busch, testet alle Möglichkeiten aus

Der Grünen-Politiker und Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der Vermietern auch mal „Raubtierkapitalismus“ vorwirft, machte es vor. Er schrieb den Besitzern von Grundstücken, die brachliegen, einen Brief. Darin verwies er auf Paragraf 176 im Baugesetzbuch. Der sieht ausdrücklich vor, „dass zur Milderung eines Mangels an Wohnraum in Städten und Gemeinden ein Gebot zur Bebauung eines Grundstücks entsprechend den Festsetzungen eines Bebauungsplans ausgesprochen werden kann“.

Vor Erlass eines solchen Bescheids sind die Eigentümer zu hören. Ein Baugebot ist auch nicht zulässig, wenn es wirtschaftlich nicht zumutbar sei, ein Gebäude zu erstellen, zum Beispiel wegen drohenden Leerstands.

Angesichts der großen Nachfrage von Investoren nach Grundstücken gehe die Verwaltung davon aus, schrieben Palmers Beamte, „dass die Nutzung eines vorhandenen Baurechts in Tübingen wirtschaftlich im Regelfall zumutbar ist“. Und: Für den Fall, dass die persönlichen Verhältnisse des Eigentümers die Bebauung des Grundstücks nicht gestatteten, „muss die Stadt ein Angebot zum Erwerb zum Verkehrswert machen ...“

„Tübinger Modell“: Druck auf die Eigentümer

Wohlgemerkt, direkt von Enteignungen ist da keine Rede. Palmer weiß, dass es oft Jahre dauert, um solche Brachialmaßnahmen vor Gericht durchzusetzen. Der Grüne hat allerdings Druck gemacht, unmittelbar auf die Eigentürmer; und mittelbar auch auf die Bundesregierung, weil sein Vorstoß als „Tübinger Modell“ Schlagzeilen machte.

Das Lob kam selbstredend von Scholz, der sich selbst bestätigt fühlte. „Ich finde, das ist ein interessantes Experiment, was Herr Palmer macht“, sagte er der „Bild“. „Wenn wir tatsächlich zu einem Baugebot kommen würden, würde das richtig etwas bringen.“

Horst Seehofer hat drei Schwerpunkte: Bauen, bauen, bauen. Foto: Henning Kaiser / dpa

Palmers Hoffnung war, dass die Gesetzgeber es den Kommunen erleichtern, schärfer gegen Eigentümer vorzugehen, die womöglich aus purer Spekulation – der Verdacht liegt nahe – Bauland nicht nutzen. Tatsächlich empfiehlt die Baukommission, „die Anwendung des Baugebots zu erleichtern“. Aber zu einer Verschärfung können sich die Experten nicht durchringen. Die hatte die Union schon in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD von der Agenda gestrichen. Von dieser Linie ist auch der neue Bauminister Horst Seehofer (CSU) nicht abgerückt.

Palmers Initiative wird also ein Experiment bleiben und kein Modell werden. Fachpolitiker wie Stapelfeldt wundern sich ohnehin über den öffentlichen Eindruck, Palmer habe etwas Neues probiert. In Wahrheit stehe das Baugebot längst im Gesetz. Es werde von vielen Kommunen beherzigt, vor allem in kleineren und mittleren Städten, wo die Situation leichter zu überblicken sei, erläuterte die SPD-Politikerin. Auch in einer Metropole wie Hamburg sehe man nicht einfach über Baulücken hinweg, beteuerte Stapelfeldt. Winfried Kretschmann lobt Boris Palmer: „Tut den Grünen gut“.

• Habeck gegen Wohnungsnot: Der Grünen-Chef forderte im vergangenen Jahr die Baupflicht für Brachflächen.

Mehr Lärmschutz ermöglicht Wohnen im Gewerbegebiet

Die Immobilienwirtschaft atmet erst einmal auf: Eine verschärfte Baupflicht kommt nicht. Zumindest nicht mit dieser Regierung. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist dagegen. „In der Praxis hat sich diese Regelung bisher als stumpfes Schwert erwiesen“, sagte der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Eine Baupflicht könne daran scheitern, dass „dem Eigentümer aus wirtschaftlichen Gründen die Durchführung des Vorhabens nicht zumutbar ist“. Auch persönliche Gründe könnten der Baupflicht entgegenstehen.

Politisch leichter durchsetzbar sind andere Empfehlungen. So ermuntern die Fachleute die Kommunen dazu, Baugrundstücke zu bevorraten. Auch das wäre eine Umkehr, nachdem viele Städte in den vergangenen Jahrzehnten unbebaute Grundstücke und Wohnungsbestände verkauft haben – nicht zuletzt, um ihre Haushalte zu sanieren.

Die Baulandkommission schlägt vor, den Zeitraum zu verlängern, in dem die Kommunen von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen können. Statt wie bislang zwei soll dies künftig drei Monate möglich sein. Auch das hat einen finanziellen Hintergrund: Um im großen Stil Flächen zu kaufen, braucht man Geld. Die Kommunen würden mehr Zeit bekommen, um die Finanzierung zu sichern.

Bis Ende der Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen

Klar ist, dass die große Koalition sich zum Ziel gesetzt hat, dass bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 rund 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Im vergangenen Jahr wurden indes nicht einmal 300.000 fertig. Das hat viele Gründe, einer davon: wieder das knappe Bauland. Da kann der Bund selbst für Abhilfe schaffen, genauer gesagt: die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die in Bonn sitzt, dem Finanzminister untersteht und die Liegenschaften eigentlich nach „kaufmännischen Grundsätzen“ verwalten und verwerten soll.

Der Bund kann aber noch aus einem anderen „Schatz“ Boden zur Verfügung stellen, nämlich aus den Flächen der Eisenbahn, die nicht mehr gebraucht werden, weil zum Beispiel Zugstrecken stillgelegt werden.

Kirchen wollen Beitrag zur „Baulandmobilisierung“ leisten

In der Baulandkommission sicherten auch die Kirchen zu, „einen Beitrag zur Baulandmobilisierung“ zu leisten. Tatsächlich gehören sie zu den größten Landeigentümern – und bergen einen Schatz, der noch gar nicht gehoben wurde. Ausdrücklich legte die Kommission den Kommunen nahe, enger mit den Kirchen, mit Stiftungen und Unternehmen zu kooperieren

Ein heißes Eisen hat die Kommission nicht angepackt. Um mehr Flächen nutzbar zu machen, hatte sich der Deutsche Städtetag dafür eingesetzt, bei Wohnbebauung in der Nähe von Gewerbebetrieben auch passive Schallschutzmaßnahmen gegen Gewerbelärm nutzen zu können, etwa durch Schallschutzfenster. Letztlich ist das Thema Lärmschutz „nicht diskutiert“ worden. Der parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) machte klar, das fasse man so nicht an.

