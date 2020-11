Rund 600 Teilnehmer haben sich für den Kongress Innocon 2020 angemeldet, der am Dienstag, 24. November, digital stattfindet. Zum Auftakt gibt der Vorstandsvorsitzende der Jenoptik AG Jena, Stefan Traeger, Einblicke in das Innovationsmanagement seines Unternehmens. Wir haben im Vorfeld mit ihm gesprochen.

Was können sich andere Thüringer Firmen mit Blick auf die Innovationskraft bei Jenoptik abschauen?

Als größeres Unternehmen in der Region besitzen wir natürlich eine gewisse Strahlkraft. Wir werden uns gerade beim Thema Innovationen künftig noch offener präsentieren, setzen auf die Vernetzung mit den klugen Köpfen in der Region. Wir wollen mit den Innovationsführern zusammenarbeiten.

In Jena funktioniert das Netzwerk doch schon sehr gut?

Das ist in der Tat so. Ich kenne kaum eine Region, die so exemplarisch für funktionierende Netzwerke steht, wie Jena. Gerade beim Kernthema Optik sind die Universität, die Fraunhofer- und Max-Planck-Institute und die Unternehmen der Region im ständigen Austausch. Auch zahlreiche Start-ups sind hier hochinnovativ unterwegs.

Werfen die Beschränkungen infolge der Coronakrise die Thüringer Wirtschaft beim Thema Innovation zurück?

Kurzfristig erwarte ich dadurch keine negativen Auswirkungen, aber langfristig könnte es zu Problemen führen. Begonnene Projekte kann man durch Videokonferenzen weiterverfolgen und zum Abschluss bringen. Aber es besteht die Gefahr, dass Kreativität verloren geht, wenn der direkte Austausch zwischen den Akteuren bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein ausbleiben muss. Die soziale Interaktion, die in der aktuellen Situation unterbleiben muss, ist enorm wichtig, um Ideen zu gebären.

Überrascht es Sie, dass sich gerade in der aktuellen Krise in diesem Jahr mehr Firmen um den Thüringer Gründerpreis beworben haben, als im zurückliegenden Jahr?

Das ist tatsächlich überraschend zu hören. Allerdings könnte es sich dabei um Ideen handeln, die bereits im letzten Jahr entstanden sind und jetzt umgesetzt wurden. Spannend wird es sein zu beobachten, wie sich die Anmeldezahlen im kommenden Jahr entwickeln.

