Konjunkturumfrage: Firmenchefs in Mittelthüringen skeptisch

In den Chefetagen der Unternehmen in Nord- und Mittelthüringen dominiert zu Jahresbeginn die Skepsis.

Tristesse statt schwungvoller Jahresstart – so fasst die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt das Ergebnis ihrer jüngsten Konjunkturumfrage unter rund 800 Betrieben in Nord- und Mittelthüringen zusammen. Die Hoffnungen auf eine schnelle Erholung der regionalen Wirtschaft müssten erst einmal verschoben werden – „Stagnation“ sei das Wort der Stunde. Nach wie vor dominiere die Unsicherheit.

„Die Konjunktur kommt nicht in Fahrt. Auch 2020 wird es nach Auffassung der Unternehmen nur in schleppendem Tempo vorangehen“, informiert IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch. Branchenübergreifend blicke ein Viertel der Firmenchefs mit Skepsis auf die kommenden Monate, nur 13 Prozent der Befragten zeigten sich zuversichtlich.

„Erfreulicherweise wird der Arbeitsmarkt von den bestehenden Risiken derzeit kaum tangiert. Die Beschäftigungsabsichten der Unternehmen bleiben stabil“, zeigte sich die IHK-Hauptgeschäftsführerin erleichtert. Immerhin 84 Prozent der Befragten wollten ihre Mitarbeiterzahl beibehalten oder sogar zusätzliche Jobs schaffen. Und auch das Investitionsklima zeige sich widerstandsfähig.

Getragen wird die wirtschaftliche Entwicklung in der Region demnach vor allem durch eine stabile Binnennachfrage. Davon könnten vor allem Handel und Gastgewerbe profitieren. Im Baugewerbe sorge der milde Winter für eine positive Beurteilung der Geschäfte.

„Dank einer soliden Inlandsnachfrage fällt das Votum der Unternehmer zur aktuellen Situation immer noch recht günstig aus“, erklärt Haase-Lerch. So bewerteten branchenübergreifend 42 Prozent der Umfrageteilnehmer ihre Geschäftslage mit „gut“, 44 Prozent urteilten mit „befriedigend“. Rund die Hälfte der Betriebe bewege sich noch in der Gewinnzone, während jeder zehnte Betrieb derzeit rote Zahlen schreibe.

Die Industrie startete demnach eher verhalten in das Jahr 2020. Zwar habe sich die aktuelle Lageeinschätzung der Firmenchefs im Vergleich zum Herbst 2019 wieder etwas verbessert. Die Aussichten für die kommenden Monate blieben jedoch eher düster.

Bisher zeige sich die Konjunktur in Nord- und Mittelthüringen robust, das schwierige Umfeld dämpfe aber die Stimmung. Deshalb müsse die Politik durch kalkulierbares Handeln wieder Vertrauen schaffen. „Die Unternehmen brauchen vor allem weniger Bürokratie, eine umfassende Steuerreform sowie mehr Investitionen in Bildung und digitale Infrastruktur“, forderte Haase-Lerch.

Stimmung im Ostenhellt sich auf

Dagegen hat sich die Stimmung unter den Unternehmern in Ostthüringen zum Jahresstart wieder aufgehellt.

Die Unternehmer bewerten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch ihre Erwartungen für die Zukunft positiver als noch vor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen zu Gera in ihrer jüngsten Konjunkturumfrage. An dieser haben sich laut IHK 450 Unternehmen mit zusammen mehr als 18.000 Beschäftigten beteiligt.

Nach einer einjährigen Verschnaufpause sei der Negativtrend in der Ostthüringer Wirtschaft damit erst einmal gestoppt. Allerdings erkenne man noch keinen neuen Schwung für die Konjunktur in der Region, so die Kammerexperten.

Aktuell befindet sich laut der Umfrage jeder zweite Betrieb in einer guten wirtschaftlichen Situation. Lediglich neun Prozent der Befragten berichten von schlechten Geschäften – drei Prozentpunkte weniger als in der letzten Umfrage im Herbst 2019.

„Besonders der Industrie macht das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld nach wie vor zu schaffen: Handelskonflikte und die abgekühlte Konjunktur im Ausland hemmen die Nachfrage. Hinzu kommt der Strukturwandel in der Automobilindustrie, der auch bei Zulieferbetrieben für Verunsicherung sorgt“, so Almut Weinert von der IHK Ostthüringen. Sie sieht Risiken in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, dem Fachkräftemangel und steigenden Energiepreisen und Arbeitskosten.