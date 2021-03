Kurzarbeit sichert Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt in Thüringen - Risiken durch Pandemie bleiben

Erfurt. Eine leichte Frühjahrsbelebung macht sich auf dem Thüringer Arbeitsmarkt bemerkbar. Auf einzelnen Branchen lasten die Folgen der Corona-Pandemie aber weiterhin schwer.

Mit Frühlingsbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen auch in diesem Jahr wieder gesunken. Demnach melden die Arbeitsagenturen für den März im Freistaat 69.617 Frauen und Männer ohne Job, 2100 weniger als im Februar aber 9000 mehr als vor einem Jahr. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Damit sank die Arbeitslosenquote zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Der „Corona-Effekt“, also die Zahl der Arbeitslosen, die aufgrund der Pandemie ihre Arbeit verloren, nicht vermittelt werden oder eine Qualifizierung nicht antreten konnten, lag bei 10.800.

Mit Blick auf die Quote steht Thüringen hinter Niedersachsen sowie Schleswig-Holstein und vor Nordrhein-Westfalen, Hamburg, allen anderen Ost-Ländern und Bremen.

Mehr Jobs in Außenberufen

„Die Zeichen stehen auf vorsichtige Erholung: Trotz des anhaltenden Lockdowns zeigt sich die saisontypische Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt, aber auch durch die steigende Kräftenachfrage und Einstellungsbereitschaft vieler Unternehmen", sagt Markus Behrens, Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen.

Demnach finden in Außenberufen, wie auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder dem Gartenbau wieder mehr Menschen einen Job. Das Instrument der Kurzarbeit sichert die Frühjahrsbelebung ab. Allerdings bleiben Risiken durch die Pandemie. Insbesondere in Branchen, die von Schließungen betroffen sind, wie Einzelhandel, Gastronomie oder Veranstaltungs- und Touristikbranche. Ob und in welchem Umfang dort Arbeitsplätze verloren gehen, lässt sich noch nicht ermessen.

Das könnte Sie auch interessieren: