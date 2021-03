Kutec erzielt trotz Krisenjahr Umsatzrekord

Sondershausen. 15 Experten der Kutec waren erst vor wenigen Wochen in Turkmenistan. Auftraggeber hatten eine Chartermaschine gebucht.

Die Corona-Krise macht auch den Experten der Sondershäuser Firma Kutec Salt Technologies zu schaffen. Natürlich müssten seine Leute direkt vor Ort Erkundungen und Probebohrungen vornehmen, was wegen der aktuelle Reisebeschränkungen nicht möglich ist, räumt Vorstandschef Heiner Marx ein. „Wie viele Menschen nutzen wir in dieser Zeit verstärkt Videokonferenzen, wo immer dies möglich ist“, sagt Marx. Dennoch hat Kutec gerade im Krisenjahr 2020 den höchsten Umsatz seiner Firmengeschichte realisieren können. „Das hängt vor allem mit der Abrechnung unseres Großauftrages in Australien zusammen“, erklärt Marx.