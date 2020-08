Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landwirte im Altkreis Apolda kritisieren Polemik und Distanz – Kompromisse nur über sachlichen Dialog mit Politik möglich

Dass sich Landwirte regelmäßig in der Rolle des Prügelknaben der Nation wiederfinden, wenn es um Versäumnisse im Umweltschutz geht, das war für die Teilnehmer der Gesprächsrunde am Dienstagmorgen in Gebstedt Alltag. Dass aber sogar die Zeitung und in Person der Reporter Prügel aus Kreisen der Partei Bündnis 90/Die Grünen einstecken musste wegen der journalistischen Berichterstattung über die unternehmerischen Befürchtungen hinsichtlich der Mäuseplage, das verblüffte sogar die Agrar-Routiniers der hiesigen Bauern-Lobby.