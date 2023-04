Leistungen der Handwerker in Thüringen werden teurer

Erfurt. Warum die Handwerkskammer Erfurt wenig optimistisch in die Zukunft schaut:

Das Handwerk in Mittel- und Nordthüringen blickt wenig optimistisch in die Zukunft. Zwar sei im Vergleich zum „historisch schlechten Herbst 2022“ die Konjunkturlage leicht gestiegen, so der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein. Die Betriebe seien aber verunsichert und agierten mit Vorsicht. „Das spüren auch die Verbraucher, die für Handwerkerleistungen künftig tiefer in die Tasche greifen müssen“, sagte er.

Zulieferer von Baustoffen arbeiteten nur noch mit Tagespreisen, so Thomas Malcherek, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Eine ernsthafte Kalkulation von Aufträgen sei so kaum möglich. „Nachfragerückgänge und Stornierungen sind die Folgen, weswegen auch die Auftragslage der Betriebe einen erheblichen Rückgang aufweist.“ Vor allem im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe mache sich das bemerkbar. Wer ein Haus bauen wolle, erlebe mit Blick auf die Preise einen Schock. „Da sagen viele: Ich warte lieber“, so Malcherek.

Lieferengpässe, extreme Preissteigerungen im Einkauf und die angespannte Lage auf dem Energiemarkt trübten die Aussichten der Betriebe, hieß es bei der Handwerkskammer Erfurt. Viele Unternehmen beklagten deutlich gesunkene Umsätze. Es herrsche Kaufzurückhaltung, sagte Kammerpräsident Lobenstein. „Viele Verbraucher überlegen zweimal, was sie machen.“

Zwar hätten die Betriebe ihre Preise aufgrund gestiegener Kosten bei Material, Energie und Personal teils angepasst, sagte Malcharek. „Aber irgendwann ist die Grenze erreicht, wo man nicht mehr höher gehen kann, ohne dass die Kundschaft wegbricht.“ Malcharek und Lobenstein warnten, die Löhne den allgemeinen Preissteigerungen anzupassen – das sei nicht die Aufgabe der Betriebe. „Mehr Kaufkraft wird dadurch nicht erreicht, nur die Inflation angeheizt“, argumentierte Lobenstein.

Heftige Kritik äußerten Malcharek und Lobenstein an der Bürokratie. Vor allem kleinere Unternehmen bewerben sich demnach nicht mehr bei bestimmten Ausschreibungen, weil der Aufwand zu groß ist. Gerade bei Ausschreibungen im öffentlichen Dienst seien die Hürden hoch. Auch eine ausufernde Dokumentationspflicht empfänden viele Betriebe als Gängelei.