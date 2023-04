Marktplatz in Jena-Nord: HO Kaufhalle und Industriewaren-Geschäft als Magnete

Blick in die HO Kaufhalle in Nord I im April 1988.

Jena. Handel zu DDR-Zeiten: Wie ein wachsender Stadtteil ein kleines Einkaufszentrum bekam.

Ende der 1950er Jahre begann die Stadt Jena, in Richtung Norden zu wachsen. In den Wohngebieten Nord I und Nord II entstanden binnen zehn Jahren 3000 Wohnungen, was viele junge Familien in das Gebiet zog. Da durften Versorgungseinrichtungen nicht fehlen: Damals wie heute bildet das Areal am Emil-Höllein-Platz das Zentrum des Stadtteils.

Anlaufpunkt Nummer eins war zu DDR-Zeiten eine HO Kaufhalle für Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs. Nach der Wiedervereinigung übernahm Rewe das Geschäft und ist bis heute an dem Handelsstandort vertreten. Im gleichen Gebäudekomplex befand sich auch ein Friseursalon der PGH Haarkosmetik Jena.

Spezialgeschäft für Industriewaren

Ein anderes Geschäft bot Industriewaren vom Koffer über Geschirr bis hin zu Kochtöpfen an. Der Emil-Höllein-Platz wurde so auch zum Magnet für Kundschaft aus anderen Stadtteilen. Während die Eltern einkauften, spielten die Kinder im Sommer gern am großen Springbrunnen.

Der Industriewaren-Laden am 10. Februar 1964. Foto: Archiv unserer Zeitung

Im Punkthochhaus eröffnete 1963 eine Zweigstelle der Ernst-Abbe-Bücherei, damit die Nutzerinnen und Nutzer die Wege ins Stadtzentrum zur Hauptstelle sparten. Im Jahr 2005 schloss die Filiale der Stadtbibliothek. Als Nachmieter zog das Seniorenzentrum Jahresringe in die Räume.

