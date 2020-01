Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mediengruppe Thüringen stellt attraktive Arbeitgeber im Freistaat vor

„Attraktive Arbeitgeber in Nord- und Mittelthüringen“ - so lautet der Titel einer neuen gemeinsamen Serie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt und dieser Zeitung.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Region hängt in hohem Maße von der Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte ab. Bekanntlich werden diese im Freistaat Thüringen seit Jahren immer weniger und sind immer gefragter.

Denn aufgrund der demografischen Entwicklung gehen zunehmend mehr Arbeitskräfte altersbedingt in Rente als junge Menschen mit abgeschlossener schulischer beziehungsweise beruflicher Ausbildung in den Arbeitsmarkt eintreten.

Zahlreiche Studien, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, zeichnen ein ziemlich düsteres Bild. Bis zum Jahr 2030 dürfte in Thüringen demnach ein Fachkräftebedarf von rund 300.000 Personen anfallen. Aber schon heute ist es gerade für kleine und mittlere Unternehmen ein Kraftakt, für ihre offenen Arbeitsplätze geeignete Mitarbeiter zu finden.

Mitarbeiter von Unternehmen kommen zu Wort

Durchschnittlich mehr als 200 Tage dauert es nach den jüngsten Angaben der Arbeitsagenturen bis eine gemeldete offene Stelle wieder besetzt werden kann. Befragte Unternehmer sehen mittlerweile in den fehlenden Fachkräften das größte Risiko für die Sicherung der Firma oder gar eines angestrebten Wachstums von Fertigung, Umsatz und Ertrag. Stellt sich die Frage, wie können Firmen diesem Trend entgegenwirken? Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um neue Fachkräfte auf das Unternehmen aufmerksam zu machen oder das vorhandene Personal an den Betrieb zu binden? In den vergangenen Jahren hat sich die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität als probates Mittel immer mehr herauskristallisiert. Mittlerweile können sich die Bewerber aussuchen, welches Stellenangebot ihnen am ehesten zusagt.

Ab diesem Monat wird die bisherige Zeitungsserie „Berufe in Thüringen“ - die im Zwei-Wochen-Rhythmus immer montags auf der Wirtschaftsseite erschien - deshalb durch das Thema „Attraktive Arbeitgeber in Nord- und Mittelthüringen“ abgelöst.

Im gewohnten Rhythmus kommen nunmehr Mitarbeiter von Unternehmen zu Wort, die ihren Arbeitgeber attraktiv finden und an Beispielen darstellen, warum das so ist. Dabei geht es um klassische Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität, wie einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung, der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben oder dem betrieblichen Gesundheitsmanagement genauso, wie um eine innovative und moderne Unternehmenskultur oder nachhaltigem Wirtschaften zum Schutz von Klima und Umwelt.

Die vorgestellten guten Beispiele aus der Region sollen zugleich andere Firmenchefs zum Nachahmen motivieren und ihnen bessere Chancen bei der Besetzung vakanter Stellen in ihren Unternehmen verschaffen.

Neben den Arbeitnehmern kommen in den Texten der Serie auch die jeweiligen Unternehmer kurz zu Wort und können ihre Motivation und ihre Überlegungen erläutern.

Zudem wird IHK-Präsident Dieter Bauhaus Tipps geben, wie sich Arbeitgeber attraktiv aufstellen können.

