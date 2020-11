Im Juni startete der Aufruf an Existenzgründer und Jungunternehmer, sich um den Gründerpreis Thex-Award zu bewerben, im September endete die Frist für die Einreichung.

„Das war ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel“, blickt der Leiter des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum (Thex), Dirk Wegler, zurück. Man habe sich entschlossen, auch in der Krise den Preis auszuschreiben. Allerdings sei nicht absehbar gewesen, wie die Resonanz ausfalle.

„Um so erstaunter waren wir, dass mehr Bewerbungen bei uns eingingen, als noch im vergangenen Jahr“, bestätigt Susanne Herold, die stellvertretende Thex-Chefin. Demnach hatten vergangenes Jahr 143 Firmen ihre Bewerbung eingereicht, in diesem Jahr waren es 158.

Firmen mit einer besonderen Geschäftsidee ausgezeichnet

Die meisten Unternehmen warfen dabei ihren Hut in der Kategorie „Ideenhaber“ in den Ring. Hier sind Firmen teilnahmeberechtigt, die eine besondere Geschäftsidee haben und sich noch in der Gründungsphase befinden, oder Betriebe, die seit Januar 2019 gegründet worden. Immerhin 105 Unternehmer meldeten sich dafür an.

Erfolgreich am Markt etablierte Firmen, die noch nicht älter als fünf Jahre sind, konnten sich hingegen in der Kategorie „Durchstarter“ bewerben – 33 Unternehmer nutzten diese Chance. Weitere 20 Betriebe meldeten sich für die Kategorie „Nachfolge“ an, weil eine neue Generation die Führung übernommen hat.

Vergeben werden die Preise am 19. November

Die Jury habe es angesichts des quantitativ und qualitativ hohen Niveaus der Bewerber alles andere als leicht gehabt, so Herold. Letztlich hat man sich aber in allen drei Kategorien auf die Top Ten und die Preisträger geeinigt. Vergeben werden am Donnerstag, 19. November, ab 17 Uhr zudem ein Preis für die Impulsgeberin des Jahres und ein Sonderpreis für innovative Lösungen in der Corona-Krise.

Da man aufgrund der Pandemie nur einen kleinen Kreis an Personen einladen kann, wird die Verleihung laut Wegler im Internet zu verfolgen sein.

Corona-Blog: Erneut drastischer Înfektionsanstieg in Erfurt – Zahl der Intensivpatienten kann sich verdoppeln

Borkenkäfer in Thüringen: Vier Millionen Festmeter Schaden

www.thex.de